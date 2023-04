Per què comprar bicicletes elèctriques?

Un home en una bicicleta elèctrica (Ecoticias)

Ens hauríem de comprar una bici elèctrica? Aquesta és, sens dubte, una excel·lent pregunta que tothom s’hauria de plantejar. En aquesta oportunitat ECOticias.com – ‘El diari verd’ et dona almenys 8 raons de pes per les quals hauries de comprar-te una bicicleta elèctrica JA mateix.

En realitat, per a respondre aquesta pregunta només cal recopilar sentit comú i conèixer alguns detalls importants. Perquè… que són excel·lents per a la salut, és una cosa que no cal demostrar, però, hi ha detalls de gran importància que val la pena conèixer.





Salut mental

En aquests temps, paraules com estrès i depressió s’han fet tristament cèlebres i prendre pastilles per a aixecar l’ànim és un costum arrelat. Per oposició a això, poder pujar a una bicicleta elèctrica, sortir de passeig i generar adrenalina sanament, resulta un exercici edificant i una manera eficaç de “desconnectar”.





Ser part de la comunitat

La gent sol cercar objectius comuns i acudeix o crea comunitats per a dur-los a terme. La bicicleta elèctrica es transforma en un punt de partida per a la conformació de nous grups. Aquests estan compostos per amics, veïns o coneguts amb metes i gustos afins i, el que fan, és sortir a recórrer circuits locals, nacionals i, fins i tot, internacionals, mentre gaudeixen de les noves experiències i la companyia mútua.





Vigència personal

Mentalment, no solem envellir de la manera que ho fa el nostre cos. Per als que senten que volen fer alguna cosa i “no els dóna el físic”, muntar-se en una bicicleta elèctrica funcionarà gairebé com un sèrum de “joventut”. Ja que gairebé no hi haurà límits a l’hora de fixar-se metes realment assolibles.





Salut física

Muntar en una bicicleta elèctrica és una bona manera de mantenir-se físicament actiu. Sortir a recórrer uns quants quilòmetres, ja no implica una càrrega, sinó que és una manera de gaudir, alhora que s’experimenta una activació del flux sanguini, enfortiment muscular, crema de greixos i relax mental. I si et canses… deixes de pedalar i segueixes passejant.





Arribar a llocs que no imaginaves

Si per les raons que siguin, no s’està “en forma”, hi ha llocs que poden resultar molt atraients, però inabastables a la pràctica. Amb les bicicletes elèctriques podrem arribar a molts llocs, que amb altres mitjans de transport no contaminants com aquest estarien completament fora del nostre abast.





Vehicle ecològic i exemplar

Muntar una bicicleta elèctrica és bo per al medi ambient per moltes raons. No genera residus ni contamina per contacte i ens permetrà ser part de l’avançada que aconseguirà que la resta dels nostres amics i coneguts s’animi a tastar vehicles elèctrics, aportant, així, el nostre granet de sorra per a pal·liar i combatre el canvi climàtic.





Activitat familiar

Les bicicletes elèctriques poden arribar a ser un vincle excel·lent entre parells i fills. Depenent de les edats pots col·locar-hi seients especials i portar-los amb tu. O, també, que ells vagin a les bicicletes comunes i tu a la bicicleta elèctrica. O que tots portin les bicicletes elèctriques. Només és segur que us ho passareu d’allò més bé i que seran experiències familiars inoblidables.





Ser feliç

Anar en una bicicleta elèctrica pot ser font de felicitat, en la mesura que els seus usuaris se sentin lliures, renovats, relaxats, còmodes, acompanyats, audaços, segurs i una llarga llista d’adjectius positius més. No hi ha cap dubte que no tenir limitacions a l’hora de passejar és un al·licient per a gaudir al màxim de l’experiència.





Per Ecoticias