Una de les dues joves detingudes en el marc de l’operació antidroga RedBull ja ha passat a disposició judicial i haurà de declarar davant del batlle mentre que l’altra encara es manté a les dependències policials. Estan acusades dels delictes d’inducció a menors d’edat a l’abandonament de la llar familiar, subministrament il·lícit de droga i cessió i consum d’estupefaents. El ministre de Justícia i interior ha felicitat el cos policial per l’operació i ha parlat del nou centre de menors.

L’operació iniciada dimecres ha permès desmantellar un narcopís situat a Andorra la Vella que s’emprava com a refugi per a menors d’edat fugits. La policia manté retinguda una de les principals acusades mentre que l’altra hauria d’estar ja declarant davant del batlle després que al migdia hagi passat a disposició judicial.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, felicita l’actuació del cos policial i l’encoratja a seguir treballant per acabar amb aquests casos. Ho veu com un fet aïllat i no considera que es pugui parlar d’un problema de delinqüència juvenil. Pensa que “és una situació que hem de solucionar i posar totes les eines necessàries perquè aquest tipus de casos no es produeixin”. Recorda que “el Govern ja té prevista la construcció d’un centre que farà que estiguin més vigilats i tinguin una atenció més directa i especialitzada”.

El ministre també ha avançat que el nou centre de menors ubicat a l’antiga residència Solà d’Enclar podria estar enllestit d’aquí a dos anys.

Fins ara, la investigació ha permès esclarir que la llogatera del pis, que és una de les detingudes, acollia menors d’edat amb problemes familiars o fugits del domicili. Alguns d’ells cometien petits furts de mercaderia que després intercanviaven per drogues.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.