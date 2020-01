Jaume Betriu (KTM-FN Speed) ja ha acabat el seu primer Dakar i ho ha fet, a més a més, com a millor ‘Rookie’ (debutant) de l’edició 2020. El pilot de Coll de Nargó ha completat l’emblemàtic raid amb una 14a posició absoluta, just per davant del britànic Jamie McCanney (15è), que ha estat el segon millor en l’apartat de debutants.

Aquest divendres, a la dotzena i penúltima etapa (de només 167 km entre Haradh i Qiddiya), Betriu ha arribat a la meta en 19a posició, amb un temps d’1h35min43. McCanney ha arribat just per davant seu (18è), tretze segons abans, però l’alturgellenc ha fet valer la diferència que tenia de l’etapa anterior i ha confirmat així el 14è lloc a la classificació final.

A més a més, Jaume Betriu ha estat també el millor classificat català en motos, amb un temps total de 43h34min34s. A molt poca distància del pilot pirinenc han quedat el maresmenc Joan Pedrero (16è, 43.48:09) i Laia Sanz (18a, 44.00:52). La motorista de Corbera de Llobregat ha estat novament la millor classificada femenina i ha quedat tercera de l’apartat Legends, en el qual el millor ha estat el castellonenc Joan Barreda, 7è classificat absolut (40.53:33).

Pel que fa al podi, el nord-americà Ricky Bravec (Monster-Honda) és el nou campió del Dakar en motos. El jove californià ha fet un temps total de 40h02min36s. El segon lloc ha final ha estat per al xilè Pablo Quintanilla (a 16 minuts de Bravec); i el tercer, per al guanyador de l’any passat, l’australià Toby Price (a 24 minuts).