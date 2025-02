Participació de la ministra d’Exteriors a la 59a Conferència de Seguretat de Múnic

El ministre d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, José Manuel Albares i la ministra d’Exteriors d’Andorra, Imma Tor (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa aquest divendres i dissabte en la 59a edició de la Conferència de Seguretat de Múnic, un dels esdeveniments internacionals més destacats en matèria de defensa i seguretat global. La cita reuneix líders polítics, experts i membres de la societat civil per a debatre sobre els principals desafiaments de seguretat que afecten el món. La presència d’Andorra a la Conferència és una nova mostra del compromís del país amb la creació d’un entorn internacional més segur, inclusiu i estable. La conferència subratlla la importància de la diplomàcia com a eina per a garantir la seguretat global i la cooperació internacional.

Enguany, la guerra a Ucraïna continua sent un dels temes centrals, amb un focus especial en les repercussions sobre un ordre internacional cada cop més fragmentat i complex. A més, s’analitzen les amenaces globals com el terrorisme, la desinformació, els ciberatacs, el canvi climàtic i les tensions geopolítiques creixents. En aquest context, els participants ressalten la necessitat urgent de cooperació multilateral per a fer front a aquestes crisis i la importància de reforçar aliances estratègiques i fomentar el diàleg per a la resolució pacífica dels conflictes.





Trobada amb França, Portugal i Espanya

En el marc de la conferència, la ministra Imma Tor ha mantingut diverses reunions bilaterals amb els homòlegs d’arreu per tal de reforçar la cooperació i l’intercanvi amb països prioritaris per a les relacions d’Andorra. Així, la ministra s’ha reunit amb el Secretari d’Estat per als Afers Europeus de França, Benjamin Haddad, amb qui ha pogut intercanviar sobre l’estat d’avançament dins de la UE de l’Acord d’associació amb Andorra. L’afer també s’ha tractat a la reunió mantinguda amb el ministre d’Afers Exteriors de Portugal, Paulo Rangel, amb qui també ha celebrat la pròxima obertura del Consolat General de Portugal a Andorra i l’establiment del nou cònsol general, Duarte Nuno Gonçalves.

La ministra també ha tingut l’ocasió de saludar-se amb el ministre d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, José Manuel Albares, amb qui ha pogut intercanviar els diversos temes d’interès compartit que hi ha actualment sobre la taula entre ambdós països. En aquest sentit, s’ha acordat la voluntat de poder signar properament els acords negociats aquest darrer any i iniciar-ne la implementació.

La titular d’Afers Exteriors també ha mantingut una reunió de treball amb la ministra d’Afers Exteriors de Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz i amb el representant de l’Orde Sobirà de Malta, Riccardo Paterno di Montecupo. Aquest dissabte Tor es reunirà amb el ministre de Lituània, Kerstutis Buydris.





Ministerial de dones ministres d’Afers Exteriors

És previst que aquest dissabte la ministra, Imma Tor, prengui part de la trobada ministerial de dones ministres d’Afers Exteriors, organitzada per les seves homòlogues alemanya, Annalena Baerbock, i canadenca, Mélanie Joly, que se celebra de forma paral·lela a la conferència. L’objectiu és promoure l’empoderament de les dones sirianes en el procés de transició del país i garantir-ne una participació activa i igualitària en tots els àmbits socials, econòmics i polítics. La trobada de ministres té previst instar, a través de la declaració final, als nous dirigents sirians i al poble sirià que participin en aquest procés de resolució de conflictes, que també incloguin la perspectiva i l’experiència de les dones sirianes.