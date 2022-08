Para-sols: com evitar l’efecte forn en el teu cotxe?

Una de les sensacions més molestes amb l’arribada de la calor estiuenca és la d’entrar en el cotxe després d’haver estat aparcat al sol, especialment durant les hores centrals del dia.

Però, cal tenir en compte que conduir amb una temperatura òptima dins de l’habitacle del vehicle no és només una qüestió de comoditat sinó de seguretat: amb una temperatura molt alta dins del cotxe, les distraccions són més freqüents, així com la irritabilitat i el cansament.

L’ús del para-sol és més que recomanable durant els mesos més durs de l’estiu. És capaç de minimitzar l’efecte lupa que fa que la temperatura de l’habitacle es dispari.

També ajuda al fet que no et cremis les mans i el cos en tocar el volant, la palanca de canvis o els seients del cotxe. Cal recordar que el sol també produeix un important desgast en els elements del quadre de comandament del cotxe, per la qual cosa un para-sol també contribueix a una millor conservació d’aquests.

Existeixen quatre principals tipus de para-sols:

Els de cartó: són els més bàsics i els més econòmics, però també els menys recomanats, ja que aquest material no protegeix dels raigs ultraviolats.

El metàl·lic: és el més utilitzat. Funciona molt bé per a protegir del sol i perquè no s’escalfi tant el vehicle. Aporta l’avantatge que pot col·locar-se i recollir-se de manera còmoda i fàcil sense ocupar molt d’espai.

De cortineta: estan fets de tela i pensats per a les finestres dels seients posteriors, perquè s’usen, sobretot, per a protegir els nens de sol.

D’ombrel·la: El gran avantatge és que l’única cosa que hem de fer per a instal·lar-ho és apuntar amb aquest petit paraigua al parabrisa, prémer un botó, i deixar que es desplegui completament cobrint la lluna frontal del vehicle. Compta amb diverses capes protectores que impedeixen el pas de la radiació solar.

Cal tenir en compte diversos aspectes a l’hora de comprar un para-sol: en primer lloc, comprovar les dimensions del cristall perquè tota la superfície de la lluna del parabrisa quedi coberta. Si no es pot trobar la grandària exacta, és millor optar per un model més gran. Un altre factor a tenir en compte és que les cantonades es puguin doblegar amb facilitat per a poder acoblar-ho bé.

Per circulaseguro.com