Fa 13 anys moria el cantant Little Tony

Un 27 de maig de 2013, ara fa per tant 13 anys d’aquella data, moria Little Tony, a un hospital de Roma, a causa d’un càncer de pulmó. Tenia 72 anys quan va traspassar. De nom real Antonio Ciacci, va néixer a Tívoli, va començar cantant a finals dels anys cinquanta. La seva gran oportunitat li va arribar en girar pel Regne Unit durant més de un any. De tornada a Itàlia, el 1961 va participar al festival de Sanremo amb ‘24 mila baci”.
Després van arribar cançons com ‘So che mi ami ancora’, ‘Non aspetto nessuno’o ‘Riderà’. Després d’un accident de trànsit, el 1978, va reorientar la seva carrera com a presentador de televisió. També va protagonitzar nombroses pel·lícules. Va tornar a Sanremo el 2003 amb ‘Non si creixe mai’. El 2006 va patir un infart durant un concert a Ottawa.
