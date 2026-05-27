Farmaciola per a viatjar amb els peluts

Qualsevol contratemps que sofreixi la nostra mascota ha de ser resolt amb rapidesa, i molta calma. Comptar amb una farmaciola de primers auxilis a mà ens permetrà realitzar una ràpida intervenció d’emergència, donant-nos temps per a valorar si cal acudir a un veterinari. Per tant, si surts de viatge acompanyat de la teva mascota, hauràs de portar una petita farmaciola per a solucionar qualsevol contingència.
Els productes que has d’incloure són els mateixos que has de tenir a casa (com ara gases, guants, desinfectant…), però, en aquest cas, pots triar una versió més reduïda. Si ho prefereixes, també pots optar per comprar un kit de primers auxilis ja confeccionat (que pots trobar en establiments especialitzats). Encara que resulten una mica més cars, són més compactes i fàcils de transportar.
Abans d’emprendre camí, convé consultar amb el veterinari sobre com actuar si l’animal es mareja, i quins medicaments podries administrar-li si fos el cas. També mira si la zona a la qual viatjaràs requereix adoptar alguna mesura preventiva de salut, principalment pel que fa a vacunació.
Si el gat o el gos pren medicaments, no oblidis portar les dosis necessàries i alguna de reforç.
Un últim consell: en arribar a destí busca un veterinari que pugui atendre la teva mascota en cas d’urgència. Val més prevenir que curar.
