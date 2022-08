L’anell perdut. Cinc investigacions d’en Rocco Schiavone, d’Antonio Manzini

Títol: L’anell perdut. Cinc investigacions d’en Rocco Schiavone

Autor/a: Antonio Manzini

Pàgines: 240

Editorial: Salamandra

Sinopsi:

Torna Rocco Schiavone, el peculiar i irreverent viceqüestor de la policia d’Aosta.

Independents entre ells, aquests cinc relats, llegits en conjunt, componen un retrat únic del viceqüestor Rocco Schiavone, que agradarà tant als seus fidels seguidors com als qui mai han llegit les seves investigacions.

En el primer relat un cadàver no identificat apareix estès sobre el taüt d’una dona, amb un anell de noces com a única pista. Les següents històries -una excursió per la muntanya de tres amics que acaba amb un mort; un partit de futbol fraudulent entre homes de llei; un delicte en el compartiment d’un tren; l’assassinat d’un innocent ermità- es converteixen en una indagació misteriosa en la qual el viceqüestor deixa anar el seu malestar existencial, amb una potent denúncia social com a teló de fons i una narració irònica que frega el sarcasme.

Font: lacasadellibro