7 consells per a cuidar al gos a l’estiu

El teu gos requereix moltes coses, entre elles, molt amor i cures, especialment durant l’estiu, i si no saps com actuar en aquesta temporada, compartim 7 consells perquè li brindis tot el que necessita:

Hidratació. És recomanable que l’abeurador sempre tingui aigua fresca, i estigui en un lloc on no li toqui el sol. Assegura’t que beu.

Protecció del sol. Has d’assegurar-te que no s’exposi al sol, especialment durant les hores de més intensitat. Evita els passejos durant les hores de més sol.

No deixar al teu gos en el cotxe. Pot provocar-li seriosos problemes al gos.

Revisa que no tingui puces o paparres. El clima de l’estiu sol ser potent per a atreure puces i paparres, així que revisar-ho constantment i neteja el seu espai per a evitar que l’ataquin. Així mateix, desparasita’l adequadament amb els productes que et recomani el veterinari.

No li tallis el pèl. El pèl li permet estar protegit de cremades o sobreescalfament. El que pots fer és netejar-lo i eliminar pèl mort, però no tallar-li.

No el deixis sol. Si vas de vacances, i no pots portar el gos amb tu, demana-li a algú que el cuidi, o opta per una guarderia canina.