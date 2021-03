Ordino sotmet a votació 12 projectes presentats en el procés del Pressupost Participatiu

El Comú d’Ordino reobre aquest dimarts el procés del pressupost participatiu amb l’inici de les votacions que s’allargarà fins al 28 de març. Tots els residents a la parròquia d’Ordino, majors d’edat, podran participar en la votació popular d’un projecte d’interès públic per a la parròquia, per al que es destinarà 50.000 euros. D’entre les 33 propostes que van fer arribar els ciutadans via web, el jurat ha fet una preselecció de dotze idees, en funció de la seva viabilitat, que s’exposen des d’avui al web de la corporació ordino.ad/comu/pressupostparticipatiu.

Pel que fa a les propostes seleccionades, es poden reagrupar en tres grans eixos temàtics: el medi ambient, la natura i la sostenibilitat; la cultura, el patrimoni i la història, i les millores a la via pública. Pel que fa al primer, s’ha proposat la instal·lació d’una màquina expenedora inversa de reciclatge, que premiï la ciutadania; introduir millores al camí del ferro, quan a senyalització i manteniment; creació d’un observatori d’aus; fer un pàrquing cobert per a bicicletes i patinets, i entrar a formar part de la fundació Starlight.

Quan a les propostes de caire cultural que reivindiquen la història i la cultura tradicional a la parròquia, s’hi exposen tres: la publicació digital de fotografies i arxius d’interès històric; la realització d’actes puntuals als diferents pobles de la parròquia relacionats amb el seu patrimoni, i la creació d’un festival de dansa i cultura popular.

Com a millores a la via pública es demana, la il·luminació dels passos de vianants; millores en l‘aparcament dels batallats a la Cortinada, i el control de la velocitat a la zona urbanitzada del Coll d’Ordino. Per últim, s’ha triat una proposta per millorar l’interior de l’església parroquial, de Sant Corneli i Sant Cebrià.

Cal dir que hi ha projectes que no han passat la selecció atesa la viabilitat amb baix cost o amb immediata solució que es portaran a terme igualment com poden ser suggeriments relacionats amb el funcionament del dia a dia. Altres propostes han estat descartades perquè són iniciatives que ja s’estan fent com dotar tot el sistema d’enllumenat amb tecnologia led. El Comú ha avaluat amb deteniment cadascuna de les propostes i valora molt positivament la implicació de la ciutadania que ha deixat veure el seu interès en la millora de la parròquia. L’èxit de la crida, reflectit en el nombre de propostes rebudes, va provocar la modificació del calendari inicial i la demora en la publicació de projectes que comença avui fins a final de mes.