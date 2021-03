El Pla Engega 2020 atorga mig milió d’euros en ajuts

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i el director del Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dimarts el balanç del Pla Engega 2020, que ha atorgat 103 ajuts per un import total de 499.736,65 euros. El programa ha subvencionat la compra de vehicles de mobilitat elèctrica (turisme, motocicleta o furgoneta), el desballestament de vehicles associat a la compra d’un vehicle elèctric o energèticament eficient.

Així doncs, tal com ha destacat Bartolomé, el Pla Engega, que va obrir les sol·licituds el 3 de juny del 2020 i va exhaurir la seva partida el 15 de novembre del mateix any, ha refermat l’aposta del Govern per la mobilitat sostenible, la millora de l’eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic nacional.

Entrant al detall, s’han aprovat 76 ajuts per a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica: 37 turismes elèctrics, 20 híbrids endollables de gasolina, 11 motocicletes elèctriques pures i 8 furgonetes elèctriques pures. A més, s’han atorgat 27 ajuts al desballestament: 24 per a turismes i 3 per a furgonetes.

El Pla Engega 2021 compta amb un pressupost de 750.000 euros

Pel que fa al Pla Engega 2021, Pujol ha explicat que va entrar en vigor el passat 4 de febrer del 2021 i que compta amb un pressupost de 750.000 euros. Tanmateix, el programa d’enguany s’ha vist modificat i s’estableix, entre d’altres, que es podran presentar sol·licituds malgrat que la convocatòria hagi finalitzat per termini o esgotament de la partida assignada. Quedaran en espera de l’inici d’una nova convocatòria (només 1 any) i tindran prioritat. Les sol·licituds tindran un cost de 49,31 euros a fons perdut.

En el cas dels ajuts al desballestament, es determina com a requisit el fet que el vehicle ha d’estar donat d’alta en el Registre de Vehicles a nom de la persona sol·licitant de l’ajut, durant un termini mínim de sis mesos.

Josep Pujol ha posat en relleu que aquest any s’han ampliat alguns dels barems de preus màxims per poder accedir a l’ajut en la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica. En el cas de l’adquisició d’una motocicleta el valor màxim ha passat de 4.500 euros en la convocatòria del 2020 a 7.000 euros en el 2021.

També com a novetat, enguany se subvenciona per primera vegada el desballestament d’un vehicle sense compra mitjançant un ajut de 500 euros pels turismes i 750 euros per a les camionetes o furgonetes.