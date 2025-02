Ordino s’adhereix al programa Aptitude del SAAS

Meritxell Cosan i Maria del Mar Coma (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino ha signat un conveni amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per a formar part de la prova pilot destinada a detectar i prevenir la fragilitat en les persones majors de 65 anys de la parròquia. L’acord ha estat signat per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan. L’acció s’emmarca en el projecte Aptitude, una iniciativa transpirinenca que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència. Així ho avançava Fòrum.ad ara fa un mes.

Coma, ha valorat la gran oportunitat que representa poder sumar-se a aquesta iniciativa “on la tecnologia ens ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones”, ha afegit. Amb la voluntat d’allargar al màxim l’autonomia de les persones grans, la cònsol major, ha destacat que “Aptitude és una eina que permet conèixer l’estat de salut de la gent gran de la parròquia – física i emocional – al mateix temps que anticipar-nos a situacions en què la prevenció és fonamental”.

Des del mes de gener, el servei d’Envelliment i Salut del SAAS està duent a terme una avaluació i cribratge de la població d’aquesta franja d’edat a la parròquia per a identificar situacions de fragilitat i promoure un envelliment actiu i saludable. Per a fer-ho, es valoren dominis clau de la capacitat intrínseca, com la cognició, la motricitat, la vitalitat, l’estat psicològic i la funció sensorial. Aquestes avaluacions es realitzen amb l’eina ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organització Mundial de la Salut, un instrument validat internacionalment per a detectar precoçment la fragilitat i orientar intervencions personalitzades.

Les conclusions d’aquest estudi permetran obtenir dades reals sobre l’estat físic, cognitiu i emocional de la població gran d’Ordino i identificar les persones en situació de risc, per tal de proposar accions específiques que ajudin a mantenir la seva autonomia i qualitat de vida.