El Carnaval interparroquial aplega, a Encamp, més de 500 persones

Una de les espectaculars imatges que ha deixat el Carnaval interparroquial de la gent gran a Encamp (Comú d’Encamp)

Aquest dijous, Encamp ha acollit un any més el Carnaval interparroquial de la gent gran, que enguany ha fet rècord de participació, aplegant més de 500 persones. L’esdeveniment ha tingut lloc a la sala de festes del Complex Esportiu i ha comptat amb cònsols i consellers representants de les set parròquies. Per part d’Encamp, ha assistit el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.

Com és tradició, la trobada ha comptat amb un berenar de germanor i el concurs de comparses, on grups parroquials d’entre 10 i 15 participants han mostrat les seves actuacions plenes de música i ritme davant del jurat.

Pel que fa als guardons, el premi al millor vestuari ha estat per a la comparsa d’Encamp, el premi a la comparsa més original per a Canillo, la coreografia més divertida ha estat per a la comparsa d’Andorra la Vella, la millor coreografia per a Escaldes-Engordany, i la millor comparsa per a Sant Julià de Lòria. A més, el conseller Joan Sans ha lliurat un guardó especial de reconeixement als participants usuaris de Xeridell, en agraïment a la seva implicació i col·laboració.





Properes activitats de Carnaval

Les activitats de Carnaval a Encamp continuaven aquesta tarda de dijous amb la presentació del treball d’investigació sobre l’Evolució del Carnaval d’Encamp. La presentació ha comptat amb l’autora encampadana, Laia Bautista, i el conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans.

A més, divendres al matí hi haurà les rues escolars a Encamp i al Pas de la Casa. Les sortides seran dels centres escolars a les 10 h a Encamp i a les 10:30 h, al Pas de la Casa. Les desfilades finalitzaran a la plaça dels Arínsols i a la plaça de l’Església, respectivament.

De cara al cap de setmana, hi haurà la celebració del Carnaval del Pas de la Casa. Es pot consultar tot el programa i les activitats aquí.

I de l’1 al 5 de març serà el torn del Carnaval d’Encamp, amb molta tradició i diversió per a tota la família. Es pot trobar el programa complet i més informació aquí.