Universitats: L’UdA renova el conveni amb la UC Berkeley

La trobada entre la direcció de l’UdA i la delegació nord-americana (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha renovat el conveni amb la Universitat de Califòrnia, a Berkeley (UC Berkeley), a través del qual els estudiants de l’UdA podran matricular-se com a estudiants visitants a una de les més prestigioses universitats nord-americanes. La UC Berkeley, situada entre les primeres posicions als rànquings mundials i dels Estats Units d’Amèrica (EUA), és una institució pública d’ensenyament superior ubicada a l’àrea de la badia de San Francisco. Establerta l’any 1878, i amb 22 premis Nobel al seu actiu, constitueix el campus principal dels deu que componen la Universitat de Califòrnia.

El rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, doctor per la Universitat de Yale i que ha exercit de professor a Califòrnia, ha signat l’acord amb els regents de la Universitat de Califòrnia aquest dijous, coincidint amb la visita a l’UdA de l’encarregada de negocis de l’Ambaixada dels EUA a Andorra, Rian Harris, i la cònsol general dels EUA a Barcelona, Lia Miller, que s’ha desenvolupat en el marc de la celebració del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i els EUA. Les diplomàtiques americanes han signat el llibre d’honor de la Universitat i s’han reunit amb la Junta Acadèmica, on s’ha exposat les línies estratègiques de la institució i el funcionament dels diferents centres que la componen.

L’acord permetrà que els estudiants de l’UdA puguin inscriure’s a les Berkeley Summer Sessions, un programa d’estiu que ofereix més de 600 cursos en una gran varietat de disciplines. Uns 16.000 estudiants, aproximadament, assisteixen cada any a aquesta universitat d’estiu, uns 5.000 dels quals són estudiants visitants. L’UdA és el primer partner de les Berkeley Summer Sessions a Andorra, i forma part de la xarxa de setanta partners mundials. A més, preveu oferir properament una beca d’excel·lència al millor estudiant de la promoció perquè pugui beneficiar-se d’aquest conveni.

A banda d’aquest, l’UdA té convenis signats amb 54 universitats d’arreu del món per tal de promoure la mobilitat internacional, és a dir, tant per a fomentar que els estudiants de l’UdA puguin enriquir-se fent estades a l’estranger, com per a potenciar l’acollida d’estudiants internacionals a Andorra. Actualment, els estudiants disposen de 320 places de mobilitat.