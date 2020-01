Ordino Clàssic, la iniciativa cultural que porten a terme el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà per apropar la música clàssica al públic del país, tanca la segona edició amb un balanç positiu. Enguany, Ordino Clàssic ha apostat tant per músics emergents del país, com 5AndCordes, com per altres que compten amb reconeixement internacional, com és el cas d’Ara Malikian. D’altra banda, també s’ha donat continuïtat al tradicional Concert de Cap d’Any en el marc d’aquesta iniciativa. La proposta d’Ordino Clàssic en aquesta edició ha tingut una gran acollida per part del públic, i s’ha fet un ple absolut.

Segons els organitzadors, Josep Àngel Mortés, cònsol major d’Ordino i Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà, “estem molt satisfets del canvi de format pel qual s’ha apostat, s’han assolit els objectius d’aquesta edició. Hem recuperat les dates tradicionals dels concerts del Festival Narciso Yepes, hem aportat qualitat i artistes de renom i el públic ha respost favorablement omplint de gom a gom l’auditori. Seguirem en aquesta línia per ser un dels referents de la música clàssica a Andorra.”

La primera cita d’Ordino Clàssic va anar a càrrec del violinista de renom internacional Ara Malikian, que va ser l’encarregat d’obrir aquesta edició el passat 10 d’octubre amb la presentació del seu nou disc, Royal Garage, en què fa un recorregut pels garatges de les grans ciutats amb les quals ha tingut algun tipus de relació al llarg de la seva carrera. Després d’actuar arreu del món en ciutats com Londres, París, Roma, Moscou, Buenos Aires, Ciutat de Mèxic, Lima, Santiago de Xile, Pequín, Hong Kong, Istanbul, Belgrad, Bratislava, Madrid, Lisboa i Berlín, entre d’altres, el violinista espanyol d’origen libanès va visitar Andorra i va fer vibrar l’Auditori Nacional en un espectacle en el qual va mostrar la seva part més íntima. La participació d’Ara Malikian, l’aposta més forta de la segona edició d’Ordino Clàssic, va ser tot un èxit, ja que les entrades es van exhaurir poques hores després de sortir a la venda i l’Auditori Nacional va presentar un ple absolut.

El grup andorrà 5AndCordes va ser el protagonista del segon concert d’Ordino Clàssic. L’església parroquial d’Ordino va acollir un espectacle íntim i molt especial, en què el quintet de corda va interpretar Clàssics del s. XVII al s. XXI, un viatge en el temps i en l’espai a través de diferents estils de música de diverses èpoques. En aquest concert, celebrat el 10 de novembre, 5AndCordes va presentar una selecció d’obres ben contrastades pertanyents a estils que van des del barroc fins a la música contemporània, amb una sonoritat única que només pot atorgar l’acústica de l’església. Amb aquesta proposta, 5AndCordes va poder apropar al públic unes textures sonores molt especials a través d’un repertori poc conegut de músics del sud d’Europa.

Per últim, el Concert de Cap d’Any va tancar l’1 de gener la segona edició d’Ordino Clàssic amb Valsos, polques i molt més, un concert amb un programa centrat en Johann Strauss que va retre homenatge a Beethoven en el 250è aniversari del seu naixement i on es van interpretar també obres de Debussy i Offenbach. Un any més, Francesc Prat va ser l’encarregat de dirigir l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) en un dels esdeveniments culturals més importants del país.

D’aquesta manera, el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà tanquen una altra edició d’Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que continua consolidant-se al país amb artistes de renom i una proposta musical que connecta la seva part més clàssica amb una visió contemporània i actual.