El comú d’Encamp vol tenir enllestit el nou concurs per a la concessió dels terrenys esquiables de Pas de la Casa-Grau Roig el 2021. De fet aquesta és una de les prioritats del nou mandat comunal de Laura Mas, que no descarta cap opció. És a dir, que podria deixar de formar part de l’accionariat de la societat en un primer moment per recomprar de manera preferent accions de l’empresa guanyadora després. Tot plegat unes decisions que se sotmetran a la ciutadania.

Malgrat que la voluntat del comú d’Encamp és tenir enllestit ràpidament el nou concurs per a la concessió dels terrenys esquiables es prenen un temps per estudiar tot el dossier.

I és que encara queden passos per fer a fi de redactar el concurs. A hores d’ara SAETDE està redactant el seu informe que preveu diferents paràmetres com ara el lucre cessant i després serà el torn del comú. Uns informes complexos que permetran xifrar la nova concessió i el nou concurs que serà internacional.

La cònsol Laura Mas explica que la majoria “s’ha marcat el 2020-2021 per a la nova concessió”. “Ara estem en el punt que va deixar l’anterior mandat, esperant els informes de SAETDE i el comú els contestarà amb els seus per poder tenir el plec redactat”.

També s’estudia la possibilitat que el comú d’Encamp deixi de formar part de l’accionariat de SAETDE, com també de sortir en un primer moment i poder comprar accions de manera preferent un cop fet el concurs. Una possibilitat que quedaria plasmada en el concurs i que s’aplicaria al guanyador de la concessió. Mas afirma que no estan “descartant res fins que no tinguem tots els estudis”.

El que els nous cònsols tenen clar és que tot el que es faci serà de manera transparent amb reunions de poble.

Per a Mas aquesta és una de les prioritats del mandat en la qual s’han posat a treballar de manera immediata i ja tenen previst trobar-se aviat amb el soci majoritari de SAETDE. Una nova concessió que també haurà de ser un revulsiu per al poble del Pas de la Casa.