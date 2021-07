Ordenament territori adjudica els treballs de desamiantatge de l’escola vella de la Massana

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació definitiva dels treballs de desamiantatge de l’escola vella de la Massana. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Unitas per un import total de 22.739,11 euros i el termini d’execució és d’un mes.

Les feines que s’adjudiquen són fruit dels treballs que va fer el Ministeri per inspeccionar diversos edificis de Govern per identificar i localitzar elements que puguin contenir amiant.

Així, i seguint els criteris establerts per l’Executiu d’identificar, localitzar i eliminar tots els elements que puguin contenir amiant en els diversos edificis públics, es realitza aquesta nova fase a l’escola vella de la Massana. Els treballs consistiran en una retirada especialitzada dels elements que continguin amiant i substituir-los per altres materials. Concretament estan localitzats als baixants fluvials i en un dipòsit d’aigua situat sota la coberta de l’escola. En ambdós casos no hi ha risc d’exposició per a la ciutadania, però és necessari que els treballs es duguin a terme sense personal (mestres i alumnes), dins del centre escolar.