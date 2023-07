Operativa la Intranet de La Traça per a les entitats del Pirineu

Les persones que han impulsat la Traça Cultural (LaTraça)

La Traça Cultural posa en marxa una intranet per a les entitats pirinenques. Dins del seu web, que ja compta amb un mapa d’entitats i una agenda d’esdeveniments, la plataforma pirinenca ha impulsat un espai on les iniciatives podran fer demandes per a programar activitats compartides. Amb la intranet, es podran posar en contacte entre elles per a plantejar petites gires a artistes i oferir un recorregut de manera que el desplaçament i l’allotjament quedin amortitzats a través de les múltiples actuacions o exhibicions.

D’aquesta manera, a través de la coneixença, les entitats poden identificar necessitats comunes i fer-hi front de forma comunitària. Des de que La Traça es va posar en funcionament a finals de maig, ja s’han programat diverses activitats de forma conjunta. En son exemples la sessió de tancament del Festival Gollut, que va ser una sessió co-organitzada amb La Lluerna Llibreria; la sessió que preparen NaturaLlibres i Cinema Transhumant, o el “Pirineu, terra de versos”, el Festival de poesia descentralitzat entre Ripoll i la Seu d’Urgell. Així doncs, La Traça comença a caminar per tal d’articular un teixit cultural fort al Pirineu.

“Sovint, per a poder afrontar l’inconvenient més comú, que és fer rendible l’estada d’artistes al Pirineu, són necessaris espais d’intercooperació com aquest”, expliquen les impulsores del projecte, que enxarxa entitats i activitats per tal d’articular un teixit cultural fort al Pirineu. Les llibreries cooperatives La Lluerna de Ripoll i El Refugi de la Seu d’Urgell en són les creadores i, actualment, la plataforma compta amb més de 30 entitats pirinenques que en formen part.





Mapa d’entitats

A la pàgina web s’hi pot consultar la seva fitxa tècnica, infraestructura i recursos, així com les activitats que organitzen entitats com ara El refugi Casa Bigodé a Envall, la llibreria Naturallibres a Alins, l’empresa de sonoritzacions Piri Noise a València d’Àneu i l’associació Es Sarnalhèrs a Bausen són les entitats de La Traça al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran.

A més, la iniciativa compta amb uns criteris comuns que han de complir, com ara la garantia de la llibertat d’expressió, l’establiment de condicions dignes amb artistes i treballadores, el proveïment d’espais segurs lliures de masclisme, racisme, classisme, gordofòbia i lgtbiqfòbia, el treball per la cultura inclusiva, la dinamització del territori i el públic comú de la gent local, l’ús actiu del català i l’aranès com a llengües oficials de Catalunya i la sostenibilitat ambiental.

Gairebé dos mesos després de la seva obertura, La Traça s’ha presentat públicament en espais com el Konvent de Berga, la Fira d’Economia Social i Solidària Rural que un cop l’any se celebra en itinerància en diferents punts del territori, el Festival Raela’t al Pont de Suert i aviat ho farà a la Vall d’Aran tot obrint la porta a noves iniciatives d’arreu del Pirineu.

La Traça Cultural compta amb l’ajut de L’empenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a la qual estan associades totes dues llibreries cooperatives. Es tracta d’una subvenció que dota econòmicament projectes d’intercooperació en l’àmbit cultural, entre d’altres. En aquest cas, serveix per a donar un suport inicial i permetre que la iniciativa es pugui replicar en altres territoris.