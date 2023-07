Vacances terapèutiques a Andorra per a 13 usuaris d’ASPID

Usuaris d’ASPID a les portes del recinte del Cirque du Soleil (ASPID)

Un grup de 13 usuaris de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats del Centre de Dia d’ASPID han viatjat a Andorra per tal que gaudir del programa de vacances terapèutiques que organitza cada any l’entitat lleidatana. Una de les principals activitats del programa ha estat l’assistència a l’espectacle “Festa” del Cirque du Soleil, un muntatge creat especialment per al Principat que combina imaginació, humor i acrobàcies.

L’objectiu de les vacances terapèutiques és millorar la qualitat de vida dels participants i donar-los l’oportunitat de gaudir d’unes vacances en un entorn adaptat. Estan plantejades per a desenvolupar activitats d’oci i gaudir del temps de lleure, al mateix temps que es fomenten les relacions interpersonals i la integració en la comunitat.

Les vacances terapèutiques formen part de les activitats especials del Centre de Dia d’ASPID, les quals inclouen propostes com la pràctica de l’horticultura, la teràpia amb cavalls o els esports recreatius i terapèutics adaptats, practicats regularment o de manera puntual (surf, boccia, tennis taula, esquí i senderisme adaptat, entre d’altres).