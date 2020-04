Com s’havia anunciat, dos propietaris del complex Ribasol Park van posar a disposició del Comú de la Massana diversos apartaments per poder allotjar les persones amb contracte de temporada que no han pogut marxar al seu país.

El departament de Recursos Humans de Vallnord Pal Arinsal (EMAP) està avaluant totes les demandes, a través d’un formulari, ja sigui de treballadors de l’estació o d’altres temporers que vivien a la Massana i treballaven en empreses privades i que en aquests moments estan a l’espera de poder retornar al seu país.

A hores d’ara ja són onze les persones que estan vivint al complex Ribasol, repartides en quatre apartaments. Abans d’entrar, cal signar un protocol de confinament, amb mesures com que només pot sortir una persona per apartament i dia per abastir-se d’aliments. L’objectiu es preservar-los al màxim de possibles contagis abans de la seva marxa.

A part d’això, EMAP també està oferint assessorament a les persones que necessiten fer tràmits i gestions administratives.