Doria, a la semifinal de C1 amb solvència

La piragüista del Principat, Mònica Doria, ha fet un pas endavant, aquest dimarts, al Campionat del Món d’eslàlom en aigües braves, classificant-se per a les semifinals de C1 que es disputaran dijous. Es tractava de la primera prova de la modalitat d’eslàlom del campionat que se celebra a Austràlia i en el qual l’esportista andorrana arribava com a campiona d’Europa.
Doria ha completat la seva baixada amb un temps de 105.88, després de sumar 4 segons de penalització per tocar les portes 8 i 15, que l’han situat en la 14a posició de la classificació. Així i tot, la palista del Principat ha tornat a mostrar la seva velocitat inherent, ja que sense els tocs s’hauria quedat a només 0.05″ de la més ràpida, l’urgellenca Núria Vilarrubla (101.83).
D’aquesta manera, la piragüista de la FACC ha assolit l’objectiu principal de superar la ronda classificatòria i continuarà present en la lluita per les posicions d’honor de la seva prova més forta.
“Avui hem començat l’eslàlom i era una única baixada i s’havia de fer bé”, ha destacat Doria després de la prova. “A nivell de sensacions estic bastant contenta i crec que la navegació i el ritme estan i continuem amb molta confiança de poder estar entre les millors”, ha conclòs.
Dimecres, eliminatòries de caiac
Abans de la semifinal de dijous, Doria afrontarà aquest dimecres les eliminatòries de caiac (K1), previstes a les 2.10 h de la matinada (hora andorrana).