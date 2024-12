Obres de reforma i confort al refugi guardat del Comapedrosa

El refugi guardat del Comapedrosa (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació definitiva dels treballs de la fase 2 de millora i confort al refugi guardat del Comapedrosa. El concurs públic ha recaigut sobre l’empresa Construccions Purroy per un import de 245.213,20 euros i hi ha un termini de tres mesos d’execució. La segona fase de les obres permetrà renovar el sistema actual fotovoltaic per un de més eficient, ja que l’actual ja arriba al final de la seva vida útil i també s’impulsarà el canvi de finestres per a substituir les que hi ha actualment de fusta per unes de PVC més eficients tèrmicament.

En la primera fase, les obres van permetre la instal·lació de vàters secs a l’exterior del refugi i d’un grup electrogen amb motor de gas (per a substituir l’anterior que era de gasoil). El Govern continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El refugi és un punt de referència, d’avituallament i de descans per als excursionistes i per als muntanyencs. A més, també és un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides i la biodiversitat. Cal recordar que gràcies a la participació andorrana en un projecte europeu, actualment ja es disposa d’un espai web que permet millorar la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus, inclosos els andorrans.