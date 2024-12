Torna, a la Seu, l’espectacle nadalenc ‘El Rescat dels Minairons amb grans novetats

Els encarregats de presentar la nova edició del Rescat dels Minairons (Aj. la Seu)

El dissabte, 21 de desembre, s’estrenarà una nova edició de l’espectacle nadalenc i comunitari de la Seu d’Urgell, ‘El Rescat dels Minairons’. Així ho han anunciat la regidora de Festes de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, i el director de l’espectacle, Joel Pla. Enguany serà ja la sisena edició d’aquest clàssic nadalenc i la primera des de que es va decidir realitzar-lo de manera biennal.

Cal recordar que la decisió es va prendre per a poder facilitar la participació de totes les persones en el projecte, ja que suposa una gran inversió de temps i d’energia de tots els participants que han estat assajant des del mes de setembre.

Christina Moreno ha agraït a l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell i a tothom que hi col·labora per a fer possible aquesta proposta nadalenca “tan del Pirineu, tan nostra, que a més a més de ser un projecte de ciutat hi aporta una important funció social”. La regidora ha animat a tothom a anar-la a veure de nou, ja que aquesta sisena edició guarda moltes novetats.

Aquest any s’han presentat més participants que mai a les audicions i hi haurà poc més de 100 persones actuant sobre l’escenari entre repartiment, cor i músics. A més, tenint en compte els professionals implicats i també els voluntaris i col·laboradors, el projecte de El Rescat dels Minairons tornarà a tenir gairebé 200 persones implicades.





L’espectacle: joc de llums i teles mòbils

Pel que fa a la part artística, tal i com ha explicat el director, Joel Pla, hi ha hagut retocs en el guió per a fer-lo més dinàmic i també s’ha apostat per a ampliar les peces musicals que acompanyaran també escenes per a ajudar a crear l’atmosfera desitjada.

El canvi més important, però, segurament es veurà en la posada en escena, on després de cinc edicions, canvia l’escenografia que aposta, aquest any, per jocs de llums i formes amb perfils de cases i teles mòbils. Pla ha avançat que enguany el públic també hi jugarà un paper important: “Tothom portarà una polsera que generarà llum, fet que permetrà que el públic interactiu en l’espectacle”.

El Rescat dels Minairons és una producció compartida de l’Escola de Teatre de La Seu d’Urgell que aporta els recursos humans, l’organització i el material per a realitzar l’espectacle i de l’Ajuntament de la ciutat que aporta els recursos econòmics. Al ser un projecte de ciutat, també compta amb la col·laboració PEUSA i l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la participació de l’Escola de Municipal de Música de la Seu d’Urgell, el Centre Claror i el Club Social El Picot.

L’equip de professionals que participen en la producció són artistes locals de l’Alt Urgell i Andorra: Joel Pla (direcció); Cristina Pericas (coordinació general); Raquel Torrent (cap de producció); Judith Puig (escenografia); Aniol Gurrera (direcció musical); Andrea Mercadal (direcció coral); Guillem Cirera (direcció coreogràfica); Eloi Pla (cap tècnic) i Naiara Escabias (coordinació visual).





Les funcions: dues tardes i dues matinals

Les funcions tindran lloc el dissabte, 21 de desembre, a les 18 hores; el diumenge, 22 de desembre, a les 11 hores; el dissabte, 28 de desembre, a les 18 hores; i el diumenge, 29 de desembre, a les 11 hores.

Val a dir que la darrera funció (diumenge, 22 desembre) serà accessible per a persones amb discapacitat visual i auditiva amb pantalla de subtitulat i audiodescripció.





Venda d’entrades

Pel que fa a la venda d’entrades, aquestes, estan disponibles al web: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online. El preu és a partir de 8 euros. També es posa a la venda un pack familiar de 3 entrades per 18 euros.