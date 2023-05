Obren les inscripcions per als nous cursos de l’Escola de Teatre de la Seu

Cartell anunciant l’obertura d’inscripcions a l’Escola de Teatre de la Seu (RàdioSeu)

L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell obre inscripcions per a les seves noves activitats. El tràmit es pot fer per via telemàtica a la pàgina web escoladeteatrelaseu.org, on també s’hi pot trobar tota la informació. No hi ha límit d’inscripcions, però sí places limitades.

Enguany, aquest centre urgellenc amplia oferta de grups. Així, als grups de l’any passat n’afegeixen tres: el d’Arlequí (per a infants de 6 a 8 anys), Electra (matinals per majors de 18 anys) i Lisístrata (de 14 a 16 anys).

Actualment, l’Escola de Teatre de la Seu és l’únic espai d’arts escèniques privat de la ciutat. Els seus professors són professionals en actiu i basen la seva metodologia en el desenvolupament personal, social i artístic dels participants utilitzant el teatre com a eina educativa.