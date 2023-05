Més ajuts econòmics per al programa Esport Blanc Escolar

Activitats del programa Esport Blanc Escolar (Autor: Photoset.es/Toni_Grases)

A Catalunya, Esportcat ha obert la convocatòria, dotada amb 675.000 euros, per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023. És una xifra que augmenta un 4 per cent respecte els 650.000 euros de l’any passat i que, com a novetat, incorpora la concessió i justificació a través de mòduls econòmics per a les activitats i el transport de l’alumnat.

En el nou format, els mòduls s’han calculat a partir de variables tècniques, econòmiques i financeres que han permès reduir les activitats a unitats físiques mesurables, que poden incrementar-se i actualitzar-se d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum.

En cas de l’EBE, les seves activitats es poden concretar en un preu pel forfet, el lloguer de material i la sessió diària d’un tècnic per alumne, així com un preu unitari per al transport del professorat i l’alumnat. A més, s’ha establert una correspondència entre els mòduls econòmics prèviament establerts i les característiques específiques del desenvolupament del programa, com ara la tipologia de sessió normal o compactada, el nivell de titulació del personal tècnic o la conveniència de material adaptat o personal de suport per a l’alumnat amb necessitats especials.





Increment progressiu de l’aportació econòmica

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya ha anat augmentant progressivament l’aportació econòmica al programa Esport Blanc Escolar a mesura que any rere any s’hi anaven afegint més escoles i aquestes anaven completant els dos cursos. Així, la subvenció del 2022 ja va augmentar un 20 per cent respecte el 2019, el curs en què encara no es completaven els dos cursos i el previ a la irrupció de la pandèmia, que va fer reduir el nombre d’alumnat i centres implicats durant el 2020 i 2021.

Amb aquesta convocatòria, el Govern català referma l’aposta per un model d’esport escolar que afavoreix la màxima participació d’infants i adolescents en activitats fisicoesportives, en el marc del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya (PEEC) 2020-2030, i reforça la pràctica de l’esport i l’activitat física com a motor de cohesió i transformació social a Catalunya.





Alta participació

L’EBE, un dels 5 programes que integren el PEEC i vinculat directament amb el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, es porta a terme des del curs 2013-2014 i aquesta temporada 2022-2023 ha comptat amb la participació de més de 2.400 nenes i nens de 60 centres educatius. L’objectiu de la iniciativa és la promoció dels esports d’hivern en l’àmbit escolar (esquí alpí, esquí de fons i surf de neu) entre l’alumnat de 3r i 4t de primària de les escoles del Pirineu, així com oferir l’oportunitat de conèixer i aprendre en el propi entorn

En el desenvolupament del programa hi col·laboren el Departament d’Educació, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els consells esportius i consells comarcals del Pirineu, el Conselh Generau d’Aran i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport de les Diputacions de Lleida i Girona, l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) i l’estació d’esquí de Port del Comte.





Ajut per a consells esportius i consells comarcals

Tal com estableixen les normatives de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per una banda, poden optar als ajuts els 9 consells esportius de les comarques del Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès, i Val d’Aran) per a fer front a les despeses de l’activitat.

L’import d’aquesta partida arriba als 520.000 euros. D’altra banda, també poden demanar l’ajut els consells comarcals del Pirineu involucrats en el programa (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès; i el Conselh Generau d’Aran) per a cobrir les despeses derivades del transport de les nenes i els nens participants. En aquest cas, l’import màxim destinat és de 155.000 euros.

Les activitats objecte de subvenció i llur despesa s’han de dur a terme entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de maig de 2023. El procediment de concessió és de concurrència no competitiva. D’altra banda, el pagament de les subvencions concedides serà amb una bestreta del 100% de l’import total de la subvenció concedida.





Sol·licituds fins a l’1 de juny

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils –fins dijous 1 de juny a les 23.59 hores-. Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s’han de presentar únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), del Departament de la Presidència. En el cas dels ens locals, cal presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de l’EACAT (eacat.cat). El formulari per a demanar l’ajut es troba en aquest enllaç.

Aquests 675.000 euros, però, no són l’única aportació econòmica de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física per a fer realitat l’Esport Blanc Escolar. Així, en el marc de la subvenció ordinària que concedeix a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), destina recursos per a la coordinació tècnica de l’EBE.

A més, les estacions d’esquí, mitjançant l’acord del Consell Català de l’Esport amb l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), ofereixen un preu especial de forfets i lloguer de material a l’alumnat de les comarques pirinenques. Aquest suport del Govern català es veu complementat per les respectives aportacions de la Diputació de Lleida i de Girona per a facilitar el transport.