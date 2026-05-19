Obre portes l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a la Seu d’Urgell

Aquesta setmana obre portes la nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat de Catalunya a la Seu d’Urgell, que donarà servei a la comarca de l’Alt Urgell. Tal com es va anunciar la tardor passada, el nou equipament d’atenció a la ciutadania estarà ubicada a l’edifici annex del Consell Comarcal, al número 3 del passatge de l’Alsina i a tocar del passeig Joan Brudieu.
L’objectiu de les noves OAC que impulsa el Govern català volen servir perquè “en un únic lloc, la ciutadania pugui fer tots els tràmits que necessiti amb la Generalitat”. Per a esmentar alguns exemples, obtenir un certificat digital, registrar documentació o rebre qualsevol tipus d’informació sobre ajuts i serveis. La delegada de l’executiu català a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha avançat que “es tracta d’un servei públic unificat, que compta amb quatre professionals i al qual es pot accedir sense cita prèvia”. Entre els diferents espais d’atenció de què disposa s’hi inclou una “sala de conciliació”, per a poder exposar als funcionaris i tècnics qüestions relacionades amb l’administració amb més privadesa. Romero destaca que d’aquesta manera “la Generalitat atansa a la ciutadania l’atenció presencial”.
Aquesta és la primera OAC que el Govern obre a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, on es preveu que hi hagi tres de les 11 oficines que s’obriran de moment a tot Catalunya. Sobre aquesta previsió, han avançat que aquest 2026 també s’estrenarà la nova OAC de Puigcerdà, que s’ubicarà a l’antic edifici del Centre d’Atenció Turística (CAT) al peu de la carretera N-152 i donarà servei als municipis de la Cerdanya. I l’any vinent entrarà en funcionament la seu de Tremp, que estarà integrada amb la resta de delegacions del Govern català a la ciutat i que abastarà el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.
Mòbil per a arribar a tots els municipis
Complementàriament, el Govern català ha endegat al mes d’abril un nou servei innovador d’OAC mòbil, amb cinc vehicles que recorren les vuit vegueries, per a atendre 200 municipis allunyats de les oficines d’atenció ciutadana físiques. Aquest servei arriba a la porta de casa de 600.000 persones de les zones rurals”. La vegueria de l’Alt Pirineu i Aran disposa d’un d’aquests vehicles, des d’on es pot demanar informació, gestió de tràmits i acompanyament. Concretament, a les comarques pirinenques s’atén 30 municipis, amb una visita mensual a cadascun i amb la perspectiva d’ampliar el servei a més poblacions a partir de la tardor.
En un comunicat, Sílvia Romero ha reivindicat que “les OAC presencials i les OAC mòbils formen part del nou model d’atenció ciutadana impulsat pel Govern”, dins l’estratègia de “reforma de l’Administració i modernització dels serveis públics, amb mirada territorial” que abasti tot el país. Romero recorda que “l’Alt Pirineu i Aran és una vegueria amb dispersió territorial de la població i amb orografia complexa”, i per això creu que “cal garantir-hi el dret de totes les persones a ser ateses i acompanyades amb dignitat i amb amabilitat“.
La delegada confia que aquest model “permetrà donar millor resposta a les necessitats de la nostra població”, per exemple facilitant les sol·licituds d’ajuts a la dependència, agilitzant els tràmits i atansant “tota la informació i recursos que ofereix la Generalitat per a millorar la vida de les persones”, per a complir amb “la vocació del servei públic” i de “no deixar enrere cap persona ni cap territori”.