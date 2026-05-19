El FeMAP presenta la programació i obre la venda d’entrades

Ja es poden adquirir les entrades i consultar la programació completa de la 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) a través de la pàgina web. El Festival tindrà lloc del 3 de juliol al 23 d’agost i comptarà amb 50 concerts de 23 grups diferents. Es podrà gaudir en 36 municipis pirinencs, repartits entre Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. Un any més, el Festival aposta per apropar la música antiga a espais patrimonials singulars del territori convertint cada concert en una experiència única i irrepetible.
L’Ensemble Barcelona Comtal inaugurarà aquesta 15a edició amb Petites joies de la Catedral de Barcelona, una nova producció del Festival que reforça la línia de creació pròpia del FeMAP i la seva vinculació amb el patrimoni musical. El concert inaugural tindrà lloc el 3 de juliol a la Catedral de la Seu d’Urgell.
Entre els grups destacats d’enguany hi haurà Gli Incogniti, que presentaran D’una exquisida singularitat, un programa amb obres de G. F. Händel i G. Ph. Telemann.
Així mateix, el Festival torna a programar El primer Rèquiem de Montserrat, la producció pròpia que va inaugurar l’edició anterior, interpretada per l’Ensemble Joan March. Com cada any, el Festival va més enllà dels concerts i proposa un ampli ventall d’activitats vinculades al patrimoni i al territori. La programació inclou més de 40 activitats gratuïtes amb l’entrada al concert, com ara visites guiades, itineraris patrimonials i accessos a museus. També es podrà gaudir de 6 Concerts amb Gust, una proposta que ofereix una degustació de productes de proximitat en acabar les actuacions.
Les entrades anticipades ja estan disponibles. El preu de l’entrada general és de 17€ (20€ a taquilla els dies dels concerts), les reduïdes costen 14€ (17€ a taquilla) i les infantils tenen un preu de 2€ (per a nens i nenes de 4 a 14 anys). Els col·lectius que disposen de descompte i poden optar a la tarifa reduïda són diversos; per exemple, els amics del FeMAP, famílies monoparentals o nombroses, joves entre 15 i 25 anys i persones majors de 65 anys.
El Festival manté l’oferta dels Packs Turístics, una opció que permet adquirir en una sola reserva l’entrada al concert i l’allotjament. Una fórmula que facilita l’estada al públic visitant i ofereix una experiència completa al Pirineu. El FeMAP Social continua formant part essencial de la programació del Festival.
El programa apropa la música als col·lectius que tenen més dificultats d’accés a l’oferta cultural.
Entre l’1 de juny i el 2 de juliol, es duran a terme 24 concerts en residències de gent gran, centres i equipaments socials, amb l’objectiu d’acostar la música a entorns de proximitat i amb formats adaptats específicament a aquest públic. Enguany hi participen els duets Anaïs Oliveras & Rafael Bonavita i Saioa Goñi & Guillermo Reyes. Des que es va posar en marxa l’any 2011, el FeMAP ha treballat per a fer arribar la música antiga a espais patrimonials singulars del Pirineu, amb la participació d’artistes nacionals i internacionals, tot oferint propostes de gran qualitat en espais poc habituals. Quinze anys després, el FeMAP manté aquesta voluntat i es confirma com una de les propostes culturals d’estiu de referència al Pirineu.