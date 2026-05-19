Conferència sobre la transformació urbana de la Seu a càrrec de Daniel Fité

Aquest dimecres, 20 de maig, se celebrarà la conferència “La transformació urbana de la Seu d’Urgell (1924-1926): del nou escorxador als orígens del Pla Bergós”, a càrrec de Daniel Fité Erill, a les 19:00 hores a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell. Fité és historiador i museòleg, així com gestor i divulgador del patrimoni cultural.
La conferència forma part de la 15a edició del cicle Parlem d’Història, organitzat per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.