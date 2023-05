Obertes les inscripcions per als Encants dels Canonges

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Ja es poden formalitzar les inscripcions per a poder optar a una parada a ‘Els Encants dels Canonges’, el mercat de segona mà que s’ubica a la part baixa d’aquest emblemàtic carrer del centre històric de la Seu d’Urgell, a partir de la placeta de Sant Roc.

Així, doncs, per a poder participar-hi cal fer inscripció prèvia cada mes a través del formulari d’inscripció que hi ha al web de l’Ajuntament o bé a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). L’accés online per a poder fer la inscripció mensual és: https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/mercat-setmanal

‘Els Encants dels Canonges’ és un projecte que cerca fomentar les relacions comercials d’intercanvi entre particulars, a favor de la sostenibilitat (Recuperar, Reutilitzar, Reciclar). Hi poden participar aquelles persones que vulguin vendre productes propis que ja no utilitzen: roba, tèxtil de la llar, joguines, menatge, col·leccions, llibres, objectes de decoració, entre d’altres.

Per a poder celebrar aquest mercat de segona mà, que té lloc els dissabtes des del mes d’abril fins el mes desembre, coincidint amb el mercat setmanal, calen un mínim de 10 parades.

Val a dir que no està permesa la participació de professionals o revenedors de productes de tercers. Tampoc no es poden vendre productes nous o estocs. Les parades tindran 3 metres lineals màxim, amb una separació mínima de 0,5 metres entre parades.

Amb ‘Els Encants dels Canonges’, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a favor del medi ambient, del consum i la producció responsables.