Nova visita guiada del cicle Rutes a peu per l’Alt Urgell

Cartell anunciant la visita guiada a l’edifici de la Biblioteca Sant Agustí i al barri de Soldevila, a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest pròxim divendres 2 de juny tindrà lloc la visita guiada ‘Sant Agustí i el barri de Soldevila’. És una proposta històrica i cultural organitzada per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i la Biblioteca Sant Agustí de la Seu i s’emmarca dins les ‘Rutes a Peu per l’Alt Urgell’.

Aquesta visita guiada sortirà des de la mateixa Biblioteca Sant Agustí a les set de la tarda, i anirà a càrrec de l’historiador Lluís Obiols. Per a poder assistir-hi cal fer inscripció a través de l’enllaç: www.turismeseu.com/rutes que té un cost de 2 euros (més despeses de gestió).





‘Sant Agustí i el barri de Soldevila’

L’any 1585 es posava la primera pedra de l’església de Sant Agustí, i durant més d’un segle es van anar fent les obres del convent. En aquesta ruta es visitarà l’edifici, que actualment alberga la biblioteca, tot comentant com era i què hi havia fa segles, i se seguirà amb una passejada per l’antic barri de Soldevila tot parlant de l’escorxador, els antics recs, el fossat i un dels portals de la muralla.