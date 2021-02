Obertes les inscripcions per a participar al Festival Ull Nu

El Festival Ull Nu ha obert inscripcions per participar a la propera edició. Els interessats tenen fins el diumenge 11 d’abril per formalitzar la inscripció al festival audiovisual.

Hi haurà dues categories a concurs: la de curtmetratges, obres de menys de 30 minuts realitzades per menors de 35 anys, i la de llargmetratges o migmetratges òpera prima. En ambdós casos els participants han de ser nascuts o residents a Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc (Espanya), Occitània, Nova Aquitània (França) o Andorra. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web del festival o de les plataformes Festhome i FilmFest Platform. Les inscripcions d’aquest any, se sumaran a les que ja es van comptabilitzar en el 2020, prèviament a la cancel·lació del festival.

Un jurat, format per professionals del sector audiovisual, serà l’encarregat de triar els guanyadors dels premis, dotats per: Govern d’Andorra, Consell General, la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, Fòrum de la Joventut d’Andorra i Arxiu Nacional d’Andorra.

Paral·lelament, i seguint amb la proposta encetada el 2019, un Jurat Jove format per titulars del Carnet Jove Andorra premiaran la millor obra en cadascuna de les categories. Els espectadors també podran dir-hi la seva i votar el curtmetratge i el llargmetratge/migmetratge que més els hi hagi agradat per endur-se els respectius premis del públic. En total es repartiran 4.900 euros en premis.

El festival se celebrarà entre els dies 19 i 23 de maig en diferents indrets del Centre històric d’Andorra la Vella. A banda de les projeccions, l’organització del festival seguirà apostant per programar propostes audiovisuals innovadores adreçades a tots els públics. A més, es vetllarà per la seguretat dels espectadors aplicant les mesures que siguin oportunes en funció de la situació sanitària del moment.

Els dos principals patrocinadors del certamen seran novament el Comú d’Andorra la Vella i el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, que donaran suport econòmic al Festival.