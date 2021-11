Obertes les inscripcions per a l’Andorra Winter Rally

La divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ACA Esport, ha obert el termini per inscriure’s a l’Andorra Winter Rally, la prova hivernal de regularitat per a clàssics en carretera tancada que aquest any 2021 es correrà el diumenge 19 de desembre. El termini quedarà obert fins a les 12 hores del divendres 10 de desembre o fins que es cobreixin les 60 places previstes.

Les inscripcions es poden cursar a través de www.winterrallyandorra.com, lloc web en el qual es pot descarregar el reglament de la prova. La nova reglamentació que s’aplica en aquesta edició per a l’admissió de vehicles també està disponible a la web. Aquest any 2021 la prova està reservada a vehicles de competició de 2 rodes motrius i equipats amb motor atmosfèric, sense turbocompressor, distribuïts en tres categories segons l’any de fabricació:

Categoria 1: Construïts i homologats fins a 31 de desembre de 1969

Categoria 2: Construïts i homologats de l’1 de gener 1970 a 31 de desembre 1975

Categoria 3: Construïts i homologats de l’1 de gener 1976 a 31 de desembre 1981

Al seu torn, els vehicles se subdividiran en tres classes segons la cilindrada (Classe 1 fins a 1.300 cc; Classe 2 de 1.301 cc fins a 2.000 cc i Classe 3, superiors a 2.001 cc).

També s’admetran, prèvia acceptació per part l’organitzador, vehicles de competició de la categoria J1, construïts i homologats de l’1 de gener 1982 a 31 de desembre 1985.

L’Andorra Winter Rally compta de nou amb la col·laboració del Comú d’Ordino i de Canillo, així com el patrocini d’Andorra Sotheby’s International Realty, empresa afiliada a la prestigiosa marca Sotheby’s International Realty® dedicada a la compravenda de propietats al País dels Pirineus.

Tots els participants amb Blunik RX

Per segona vegada, tots els participants utilitzaran el mateix sistema “Regularity Experience” (tant les mitjanes de regularitat com el cronometratge) aportat per Blunik, que equiparà a tots els equips amb el dispositiu Blunik RX. Des del principi, pilots i copilots podran seguir la regularitat d’una manera molt fàcil, només atenent les senzilles indicacions que ofereixi l’aparell, mantenint així la mitjana estipulada al llarg de cada tram amb l’ajuda d’un llum led blava, indicador que assenyala a l’equip que manté el ritme adequat.