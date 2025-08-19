El Correfoc de la Festa Major de la Seu portarà el públic a un mon steampunk ple de foc, vapor i engranatges

Cartell anunciador del correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell (Aj. la Seu)
Enguany, els Diables de l’Alt Urgell tornen a protagonitzar el tradicional Correfoc de la Festa Major de la Seu d’Urgell, que se celebrarà el dilluns, dia 1 de setembre, a dos quarts d’onze de la nit, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final.

Com a novetat d’aquest any, la posada en escena s’endinsarà en l’estètica steampunk: un univers mecànic i imaginari on el vapor, les espurnes i els engranatges es combinen amb el ritme industrial i l’espectacle pirotècnic. No obstant, el recorregut pels carrers del centre històric de la Seu conservarà l’essència del correfoc tradicional, on els diables desplegaran la seva força amb la pólvora i el foc, mentre la banda marcarà el compàs amb els seus timbals i gralles.

El recorregut seguirà el traçat tradicional pels carrers del centre històric: carrer Major, carrer dels Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant l’Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la crema de figures a la placa dels Oms i posteriorment el Piromusical.

Els Diables de l’Alt Urgell destaquen que “el Correfoc és l’acte més multitudinari de la Festa Major. La gent de la Seu i de fora no només ve a mirar: s’hi implica, hi participa i el fa seu. És això el que fa que el Correfoc continuï encenent cors després de 32 anys”.

Com sempre, es vol agrair “de tot cor” la implicació i el civisme del públic, que cada any fan possible que la festa transcorri amb total seguretat i un ambient festiu. També, els Diables de l’Alt Urgell volen reconèixer i donar les gràcies a totes les entitats, voluntaris, Creu Roja, bombers, i totes les persones que treballen per a garantir que l’esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom.



Recomanacions

Per a gaudir de l’espectacle amb seguretat, es recomana portar calçat adequat (esportiu o de muntanya), respectar les figures de foc, els portadors de petards i els músics, i seguir en tot moment les seves indicacions. També s’insta a no obstaculitzar el pas ni provocar caigudes.

Als veïns i comerciants del recorregut se’ls demana que retirin els vehicles, que baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin vidres i aparadors amb cartrons gruixuts i que evitin llançar aigua als participants o espectadors.

