El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja ha obert el termini de votació popular per escollir el cartell de l’edició 2020. En aquesta fase participació és oberta a tothom i es pot fer a través del web femap.cat/votacions.

El termini per votar s’acaba aquest diumenge vinent, 2 de febrer, i cada usuari pot votar fins a tres cartells diferents. D’aquesta tria en sortiran dos dels sis finalistes, mentre que els altres quatre els decidirà el jurat seleccionat pel festival.

En aquesta fase hi participen un total de 17 propostes presentades per artistes del Pirineu. Entre elles n’hi ha tres fetes per creadors de la Seu d’Urgell: Antoni Lombarte (que ha presentat el cartell ‘Un pany de cel’), Núria Cerdà (amb el disseny ‘Clavicèmbal’) i Marta Garcia (amb el lema ‘Fem ballar el Pirineu’).

De la resta de participants, 6 són d’altres poblacions del Pirineu català i 8 són d’Andorra. Destaca la parròquia d’Andorra la Vella amb un total de sis participants (dos d’ells, de Santa Coloma). La resta d’inscrits són de Sant Julià de Lòria, la Cortinada, Puigcerdà, Urtx, Berga, Tremp, la Pobla de Segur i Altron. Cal recordar que per participar en aquest concurs un dels requisits imprescindibles és residir en algun dels 37 municipis que programen concerts del FeMAP. D’aquesta manera el festival vol potenciar els artistes pirinencs.

La decisió, el 10 de febrer

La setmana vinent, el jurat d’especialistes triarà els cartells finalistes i el guanyador. La decisió es farà pública a partir del 10 de febrer del 2020. Per decidir el cartell guanyador, es valorarà l’originalitat, la composició, l’impacte visual, la claredat del missatge i l’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i la seva iconografia. El premi per al guanyador serà de 1.500 euros, mentre que els finalistes obtindran un passi per a dues persones per a tots els concerts del FeMAP 2020 i un exemplar del CD del festival.

A la passada edició del concurs de cartells del FeMAP es van presentar una trentena de propostes de diferents artistes pirinencs. La guanyadora va ser la jove Valença Castells, de la petita població de Vilamolat de Mur, amb l’obra ‘Natura musical’.