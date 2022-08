Obert el període d’inscripció del 51 Andorra Rally Fullslip

Després d’haver estat publicat el reglament oficial, ACA Esportiva obre aquest dimarts el període d’inscripció per al 51 Andorra Rally Fullslip, la prova de velocitat per a vehicles Clàssics i Legend que tindrà lloc els propers dies 16 i 17 de setembre. Hi ha disponibles 80 places per a les dues modalitats i el termini finalitzarà el dilluns 5 de setembre, o bé en el moment en què s’arribi a la xifra màxima dels 80 participants admesos. Tota la informació entorn de la cursa i els formularis d’inscripció estan disponibles a www.ralliandorra.com.

En el reglament ja disponible des de fa dies s’hi pot trobar tot el que cal saber sobre la nova orientació de la prova automobilística andorrana, que a partir d’aquest any passa de regularitat a velocitat. Hi ha 4 categories convocades, totes de vehicles històrics de competició de qualsevol grup fabricats i homologats abans del 31 de desembre de 1990:

• Pre75 – Fins a 31-12-1975

• Pre81 – De 1-1-1976 a 31-12-1981

• Pre85 – De 1-1-1982 a 31-12-1985

• Pre90 – De 1-1-1986 a 31-12-1990

Els cotxes d’aquestes quatre categories competiran conjuntament i s’establirà una classificació general escratx, de la qual només es premiarà al guanyador absolut del ral·li. Tots els cotxes estaran distribuïts en alguna d’aquestes quatre categories; per tant, hi haurà classificacions independents per a cadascuna i les quatre rebran un protagonisme idèntic. Es lliurarà trofeu pel pilot i copilot dels cinc primers equips classificats de cada categoria.

Pel que fa als vehicles anomenats “Legend”, que participaran com a exhibició, sense classificació ni registres de temps, hauran de pertànyer a alguna de les següents categories:

• Legend (històrics de competició originals pre93, grups 1, 2, 3, 4, A, N, B)

• Rèplica (històrics de competició amb variacions tècniques dels anteriors pre93)

• Tribute (cotxes històrics exoficials pre2000 dels grups 1, 2, 3, 4, A, N, B)

Torna la Classe 1a

Per tal d’incentivar la participació de cotxes de baixa cilindrada, ACA Esportiva torna a posar en marxa la que fa anys es coneixia com “Classe 1a”, reservada a cotxes de sèrie fins a 1.300cc de qualsevol categoria. Per a tots aquests vehicles hi haurà una classificació específica amb trofeus per al pilot i copilot dels cinc primers equips classificats.

En els anys 70 la Classe 1a era una categoria molt popular i amb nombrosos participants. Inicialment estava reservada a cotxes de sèrie (grup 1) fins a 1.000cc i posteriorment es va augmentar fins a 1.150cc. En aquells anys els Seat 127 (903cc i 1.010cc), Seat 850 E (843cc), Coupé (843cc) i Sport Coupé (903cc), Renault 5 i 8 (956cc), Simca 1000 (944cc), Mini 1000 (998cc) i posteriorment els Autobianchi A-112 Abarth (1.050cc) van protagonitzar actuacions memorables. ACA Esportiva vol que d’alguna manera aquests cotxes es puguin tornar a veure en el ral·li andorrà. Per a l’ACA Esportiva els cotxes petits de competició són un gran actiu.

Un ral·li molt compacte

El 51 Andorra Rally Fullslip tindrà el seu nucli central a l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. Hi haurà una cerimònia de sortida a les 18.30 hores del divendres 16 de setembre. Esportivament serà una única jornada de competició, tota diürna, el dissabte 17 de setembre, amb 10 trams cronometrats (4 dels quals diferents) i 87 km de velocitat. El ral·li començarà a les 8.30 hores i acabarà a partir de les 20.15 hores al parc situat a Prada Casadet.

Mig segle d’història

L’Andorra Rally Fullslip va celebrar l’any 2021 la seva 50 edició. Després d’aquesta fita, ACA Esportiva inicia el 2022 una nova era pel ral·li nacional que representa un decidit impuls a la brillant trajectòria, alhora que enfoca els seus objectius a fer reviure les millors èpoques de l’especialitat. Fins el 2007 l’Andorra Rally Fullslip va ser de velocitat i obert a tota mena de vehicles; de 2008 a 2011 va combinar les modalitats de velocitat per a cotxes moderns i regularitat per a clàssics i va ser aquesta última modalitat l’única convocada a partir de 2012.

Totes aquestes dades i la pròpia història de la prova figuren en el llibre recopilatori de les 50 edicions: “Ral·li d’Andorra. Un petit país, un gran ral·li” que l’ACA va editar el 2021 –una obra encara disponible– i que conté tota la trajectòria del ral·li andorrà.

El 51 Andorra Rally Fullslip compta amb el patrocini d’Andorra la Vella i la col·laboració de diferents comuns. ACA Esportiva ha establert un acord amb el moviment ‘Fullslip’, ral·lis amb la mateixa filosofia de rememorar les curses de carretera dels millors temps i oferir un itinerari assequible i divertit per a tothom, amb la conducció i el tracte humà com a punts clau.