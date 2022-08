Andorra i Catalunya promouen el bloc d’observació de fauna: ornitho.ad

Ornitho.ad és un portal de ciència de participació ciutadana supervisat per investigadors d’Andorra Recerca + Innovació i de l’Institut Català d’Ornitologia. Recentment s’ha celebrat la reunió anual amb els revisors taxonòmics dels grups de fauna i flora que es poden introduir a ornitho.cat/ad.

A diferència d’altres portals de ciència ciutadana que registren observacions naturalistes, ornitho.ad té un grup de revisors per a cada grup d’espècies que valida que no hi hagi grans errors en la introducció de dades. Per aquest motiu les dades aportades per la ciutadania són interessants i rellevants per a desenvolupar estudis posteriors, per a dotar d’informació base de la distribució i les poblacions d’espècies i per a poder cercar més informació a l’hora d’analitzar l’estat de la biodiversitat.

Recentment ornitho.ad ha incorporat alguns grups taxonòmics nous, com les cuques de llum, els mol·luscs continentals (cargols i llimacs) o les papallones nocturnes. Dades que contribueixen a construir la imatge d’on es troben aquests grups d’espècies.

Andorra comparteix el portal amb Catalunya, un fet que beneficia el Principat perquè pot aprofitar els recursos de disposar d’una eina d’aquestes característiques a un cost baix.

Les dades d’ornitho.ad han servit per a completar l’atles dels ocells nidificants d’Europa (EBBA2) al 2020, i actualment també per a la creació de l’Atles dels mamífers de Catalunya. La ciència ciutadana ajuda els investigadors a arribar a múltiples llocs i és una molt bona manera d’apropar-se al coneixement de la biodiversitat local, implicant-los en la millora del seu coneixement i també per a conèixer i participar en el col·lectiu naturalista.

Durant el 2021, a l’àrea geogràfica d’Andorra s’hi han registrat 6.803 observacions de 258 espècies diferents de 10 grups taxonòmics. La gran majoria d’elles han estat del grup d’ocells, amb 6.416 observacions, i en menor mesura, de papallones, amb 273 observacions. Destaquen també les observacions d’orquídies, mamífers o rèptils i amfibis.

Sens dubte aquestes dades tenen marge de millora i és el que s’ha buscat amb aquesta trobada de les dues entitats, buscar sinèrgies per a incrementar l’ús del portal i millorar la gestió compartida entre les dues entitats per a fer-la més eficient.