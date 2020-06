Núvols i clarianes al matí i ruixats a la tarda

Cel compartit per clarianes i intervals de núvols a primeres hores del matí. Posteriorment tornarà a afectar-nos la inestabilitat , ruixats i tempestes localitzades formaran part del menú de la tarda i vespre, no obstant menys intenses que les de dilluns.

Vent de nord a nord-oest, fluix als fons de valls i moderat als cims, de 20 a 40 km/h.

Les temperatures màximes assoliran 25ºC a Andorra la Vella, 22ºC a 1.500 metres i 12ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà cap a 3.800 metres al migdia.