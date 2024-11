Nova campanya de recollida de joguines de l’FC Pirineus

Campanya ‘Cap infant sense joguina’, de l’FC Pirineus

L’FC Pirineus ha endegat un any més la campanya “Cap infant sense joguina”, en el marc de la temporada 2024-2025. L’acció solidària, que s’allargarà fins al 18 de desembre, té com a objectiu recollir joguets per a destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat. L’horari per a fer les aportacions és, els dilluns i dimecres de 17 a 20 hores, durant els entrenaments dels diferents equips del club urgellenc. En la recollida s’accepten tant joguines noves com de segona mà, sempre que estiguin en bon estat.

Les persones interessades poden aportar el material a les oficines de l’FC Pirineus, ubicades al Camp Municipal Emili Vicente (camí Ral de Cerdanya, 36), i també a la Papereria Carlin La Seu (avinguda del Salòria, 30) o a la botiga Seu Sport (carrer Major, 61). La iniciativa compta enguany amb l’empresa Goprinters com a patrocinador oficial.