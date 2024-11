Missió econòmica al Canadà la tardor de 2025

Judit Hidalgo, directora d’Andorra Business. Foto: Cedida

Andorra Business, en col·laboració amb la Cambra de Comerç Indústria i Serveis (CCIS), prepara una missió multisectorial al Canadà per a la tardor de 2025 amb l’objectiu d’obrir noves oportunitats per a les empreses del país. Així es va anunciar aquesta setmana durant la celebració de la primera jornada d’internacionalització adreçada a les companyies del Principat, la qual, era organitzada per Andorra Business.

Una altra de les informacions facilitades durant l’esmentada jornada d’internacionalització va ser que l’acord de col·laboració que hi ha en l’actualitat, entre Andorra Business i ACCIÓ, ha beneficiat 37 empreses andorranes que han fet el salt a nous mercats a través de la xarxa d’Oficines Exteriors d’ACCIÓ (Agencia Catalana de la Competitivitat).