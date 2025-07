Nombroses famílies argentines hauran de marxar a causa de la impossibilitat del reagrupament familiar

Persones migrants amb les seves maletes (AndorraDifusió)

51 famílies argentines estan pendents de marxar del Principat si no aconsegueixen resoldre el reagrupament familiar. Són dades recollides per l’Associació Argentinos en Andorra, afegeix que, des de gener de l’any passat ja se n’han anat 142. Així ho publica aquest dimecres AndorraDifusió.

Els motius que tenen les 51 famílies argentines que abandonaran Andorra de manera gairebé imminent són diversos, però el nexe comú és un reagrupament familiar impossible. No es compleixen els requisits. La majoria, una vintena, sobreviu com pot.

Uns 9 estan deixant passar el temps per a, precisament, complir aquest requisit i, fins i tot, uns 10 afirmen que busquen fer un matrimoni amb andorrans o europeus. I mentre la Unió Hotelera reclama treballadors per a cobrir 400 llocs, hi ha 13 casos que esperen que es compleixi la promesa d`una feina. Un punt en comú en moltes situacions són els fills menors.





Poc probable la tornada a Argentina

Tal com publica també AndorraDifusió, des de gener de l’any passat han passat pel tràngol d’haver de marxar 142 famílies. Segurament cap ha tornat a l’Argentina.

Després d’Andorra aquestes famílies en la seva majoria opta per quedar-se a Espanya, l’any passat ho van fer 62. Les altres proven sort a la resta d’Europa. Itàlia també els atreu ja que algunes hi tenen arrels.