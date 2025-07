Més de 250 joves travessen els Pirineus en una marxa a peu per la inclusió

Els integrants de la Travessa Transpirinenca social, al pas per l’Alt Urgell (Foto: cedida)

Més de 250 joves en situació de vulnerabilitat participen enguany a la Travessa Transpirinenca Social Solidària, una iniciativa educadora que va néixer al 2013 i que es fa en favor de la inclusió, la convivència i el compromís ambiental. Aquesta setmana han arribat a la Seu d’Urgell on, per primer cop, estan recorrent un tram que va fins a Puigcerdà.

El grup va sortir el 12 de juny des del Cap Higuer, a Hondarribia (País Basc), i té previst arribar al Cap de Creus, al municipi de Cadaqués, el 14 de juliol vinent. Els joves van acompanyats per educadors i voluntaris i l’objectiu de l’activitat és “convertir els seus conflictes personals en oportunitats d’aprenentatge i creixement”, expliquen.

La travessa s’estructura en nou trams i compta amb la col·laboració d’una trentena d’entitats. Es busca “que els participants gaudeixin d’una experiència d’immersió educativa basada en els valors del respecte, la cooperació, l’esforç i la sostenibilitat”. A més de les etapes de muntanya, l’itinerari inclou diverses trobades comunitàries, fòrums socials i activitats culturals.

Hamza Youssofi, educador de l’entitat “Hi Som”, valora positivament l’activitat i assegura que “és com estar en una aula educativa a l’aire lliure, on les coses normalment són molt més senzilles perquè no cal posar massa normes perquè les coses flueixin”. Youssoufi afirma que hi ha qüestions que els és difícil treballar en el dia a dia, però que en aquest entorn s’obtenen “resultats que tenen impacte després al llarg de l’any”.

De la seva banda, la directora de l’Associació Transpirinenca Social Solidària, Irene Zendrera, ha explicat que els joves són de procedència diversa, però que hi ha força presència de joves que han emigrat des dels seus països d’origen o que han estat tutelats i “busquen trobar el seu lloc”. Per aquest motiu, l’activitat pretén servir com a forma de contacte amb altres joves “per a afavorir els vincles per a la seva integració”.