Nombroses activitats per a la manifestació de Pirineu Viu pel dret a l’habitatge, a la Seu

Programa de la manifestació de Pirineu Viu, aquest divendres, a la Seu d’Urgell

Pirineu Viu ja té a punt la manifestació que durà a terme a la Seu d’Urgell aquest divendres, 6 de desembre, i que com ja havien avançat anirà acompanyada d’un conjunt d’actes al llarg del dia, que tindrà com a reivindicació principal “habitatge digne”. Des de la nova plataforma han assegurat que volen que sigui, alhora, “una jornada festiva i combativa”.

El programa que han previst començarà a les 12 del migdia a l’Ateneu Alt Urgell, amb una xerrada del col·lectiu ‘Soulèvements de la Terre’, jocs per a la canalla i un taller de pancartes que s’allargarà fins a la tarda. Al mateix indret, a la una del migdia, es farà un vermut acompanyat de la música de Ryna DJ, que precedirà el dinar popular que es farà a 2/4 de 3 de la tarda, seguit a les 4 per un contacontes.

Pel que fa a la manifestació, els convocants han explicat que començarà a les 6 de la tarda des del passeig de Joan Brudieu i finalitzarà a la plaça dels Oms, on a les 8 del vespre hi haurà els parlaments. Tot seguit, a 2/4 de 9, es farà un sopar popular a l’Ateneu Alt Urgell. La jornada finalitzarà amb concerts al Poliesportiu Municipal, on hi actuaran Alidé Sans, Magari Ball Folk, La Cara B de Huesca, Joia, PD Nanfu i Angie PD.

Es preveu que a la jornada hi participin manifestants no només del Pirineu català sinó d’altres punts de Catalunya, atès que entre les organitzacions que s’hi han adherit hi ha el Sindicat de Llogateres de Barcelona, que la setmana passada ja va fer públic que està organitzant autocars per a portar-hi manifestants des de la capital catalana. Des d’aquest col·lectiu afirmen que volen que sigui “una manifestació de país”.





Limitar els lloguers, eliminar els HUT, aturar tots els desnonaments i regular la compravenda, entre les reivindicacions

Abans d’aquestes activitats, Pirineu Viu i el recentment creat Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell han distribuït un manifest on avancen les principals reivindicacions que volen exposar divendres. Entre aquestes han esmentat una “regulació efectiva del lloguer”, una “limitació” o, fins i tot, una “eliminació” dels habitatges d’ús turístic i “l’aturada immediata de tots els desnonaments”.

També reclamen “augmentar el parc públic a preu assequible”, fer públiques “dades sobre habitatge, sobretot de grans tenidors”, una “lluita efectiva contra les trampes i abusos” i contra el que qualifiquen de “racisme immobiliari”, una “planificació territorial al servei de les persones”, un “conveni de cooperació transfronterer contra l’especulació”, garantir les condicions d’habitabilitat, evitar “l’enrunament d’habitatges en sòl rústic a tot el Pirineu” i una “regulació efectiva” de la compravenda d’habitatges per a, afirmen, “impedir l’especulació”.

D’altra banda, el Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell ha informat que el 12 de desembre vinent faran una nova trobada, a les 7 del vespre al Centre Cívic El Passeig, a la Seu.