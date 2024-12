El Govern contracta una eina que detecta i identifica els habitatges turístics il·legals a internet

Turistes caminant per la via pública (SFGA)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de la contractació d’una eina que permeti la detecció, identificació i control dels habitatges d’ús turístic il·legals anunciats a les diferents plataformes d’internet. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Talk & Code, per 80.000 euros, per a fer ús dels seus serveis entre el gener de 2025 i el desembre de 2028. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar la tasca del Servei d’inspecció d’allotjaments turístics, que ja s’encarrega de fer el control i seguiment dels habitatges d’ús turístic que s’anuncien i comercialitzen en les diferents plataformes.

En aquest sentit, l’eina contractada és sofisticada, ja que permet dur a terme tasques de rastreig a totes les plataformes digitals per a localitzar i identificar habitatges que realitzen activitat turística i no estan degudament registrats.

En paral·lel, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’adjudicació de la contractació d’una eina que permeti fer el seguiment de la reputació en línia dels allotjaments turístics d’Andorra, que ha recaigut sobre l’empresa Shiji Information Technology Spain per un import de 41.382 euros. El contracte preveu fer ús de l’eina entre el gener de 2025 i el desembre de 2028.

Es tracta de la continuïtat al contracte amb una empresa vigent des de 2018 i que caduca aquest mes de desembre. I és que la Llei general de l’allotjament turístic determina que la reputació en línia és un element de ponderació en el manteniment de la classificació de qualsevol allotjament turístic. Per això, el Ministeri requereix d’una eina específica que permeti mesurar i analitzar la valoració dels establiments. Per tant, aquesta eina dona la possibilitat de conèixer el grau de satisfacció dels clients respecte a un allotjament en concret, un grup o bé del conjunt dels allotjaments turístics d’Andorra. L’eina també permet conèixer les valoracions dels clients per cada àrea i servei de l’allotjament.