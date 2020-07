No renunciïs a pintar els teus llavis amb mascareta, t’expliquem com

Si durant els temps de crisis el cosmètic de color més utilitzat és la barra de llavis, i en concret la de color vermell, en aquesta crisi sanitària el seu ús ha decrescut. T’expliquem com et pots pintar els llavis amb la teva barra preferida (mat) perquè resisteixi la prova de la mascareta. Perquè la seguretat no té per què estar renyida amb el glamur!

S’han colat en els nostres outfits diaris i totes tenim ja diverses mascaretes per a anar intercanviant-les en funció de la roba que portem o el moment del dia. Elles són un element imprescindible al costat de la rentada de mans i la distància social per a mantenir-nos a resguard de la COVID-19, però elles també són la causa d’algunes alteracions en el nostre rostre i que haguem deixat de costat el maquillatge de llavis.

Roberto Siguero, Makeup Artist de Lancôme ha compartit amb nosaltres els trucs perquè es mantinguin impecables, fins i tot sota la mascareta.

1- Escull el tipus de barra. Roberto explica que és el moment de rescatar els labials mats perquè taquen menys i es fixen millor que els labials brillants o els gloss. La lluentor no es pot fixar.

2- Perfila i difumina. Ara més que mai cal perfilar els llavis i emplenar-los amb el mateix perfilador. Tria un llapis labial resistent a l’aigua amb pinzell incorporat que sigui cremós i suau. Defineix i estructura els llavis i, després emplena’ls. Seguidament difumina-ho amb l’ajuda del petit pinzell que acostumen a portar aquests llapis, així el resultat serà més homogeni. Ho pots utilitzar sol o sota el labial, però si ho utilitzes sota el labial, és important que el to de tots dos sigui el mateix, ni més clar ni més fosc.

• Le Stylo Lèvres, de Guerlain. Perfilador de llavis durador d’alta precisió. És extremadament suau i amb una confortable punta redefineix amb delicadesa el contorn dels llavis per a embellir-los i obtenir un maquillatge perfecte. Suavitza o accentua la barra de llavis i evita que es desdibuixin els contorns. Traça una línia impecable amb un acabat mat setinat. Millora l’adherència de la barra de llavis per a garantir un efecte de llarga durada. Retràctil i acompanyat d’una maquineta, el perfilador de llavis està disponible en vuit tons i s’ha dissenyat en perfecta harmonia amb les gammes de vermells de llavis de Guerlain per a garantir un maquillatge sublim. El seu preu: 26,50€.

3- Sella. Una vegada perfilats i “emplenats” amb el llapis i difuminats amb el pinzell, estén sobre els llavis una capa finíssima de pols perquè el color quedi perfectament fixat.

• Diorskin Nude Air Polvos Sueltos, de Dior. Impressionantment lleugers, són el toc final, en la seva versió Compacta o Solts, els pols Diorskin Nude Air aconsegueixen un efecte natural de bona cara, sempre radiant i saludable. La seva fórmula amb pols aeris no oclusiva, deixa respirar naturalment la pell, al mateix temps que actua com un escut «antipol·lució» limitant l’absorció de partícules nocives. La bellesa natural de la pell queda protegida, aplicació rere aplicació. Enriquida amb pigments transparents, aquesta fórmula conté pols aeris, imperceptibles a simple vista que aconsegueixen la tonalitat justa sense canviar el to natural de la pell. Un simple toc és suficient per a crear un maquillatge Nude invisible i d’acabat vellutat. Un resultat ultra natural, lluminós i infinitament sublim, com després d’un dia a l’aire lliure. El seu preu: 56,85€.

4- Maquilla. A continuació, aplica la barra de llavis. Si vols un acabat impecable, fes-lo amb pinzell i si busques un efecte més natural, directament amb la barra. Truc! Elimina l’excés amb un tissue. T’asseguraràs una major durada.

• Embellisseur Lèvres, de Clarins. La seva textura suau, cremosa, ultralleugera i amb acabat mat empolsat, cobreix els llavis amb un efecte “blur” i s’aplica molt fàcilment gràcies al seu aplicador mític. És ideal per a les menys expertes. A l’instant, els teus llavis es vesteixen amb un color seductor i atractiu. Compta amb una fórmula enriquida amb mantega de karité que nodreix els llavis, deixant-los llisos, flexibles, suaus i redefinits.

5- Fixa. Finalment, polvoritza els teus llavis (i per la resta del rostre si has usat base de maquillatge o pols) amb un fixador ultrahidratant. Fes-ho a uns 20cm de distància del teu rostre i el resultat serà un maquillatge impecable durant hores.

• Fix It Forget It Spray, de Lancôme. Fixador ultrahidratant i ric en antioxidants que manté el maquillatge com recentment aplicat, fresc i en el seu lloc durant 24 hores. El seu avantatge enfront d’altres fixadors és que gràcies a la seva fórmula d’alta concentració d’àcid hialurònic, deixa una sensació confortable en la pell, manté els llavis flexibles i protegeix enfront de la contaminació. El seu preu: 35€.

