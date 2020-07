El títol del català de Muntanya, objectiu de Raul Ferré per al 2020

Malgrat llarg període d’inactivitat en l’apartat competitiu, Raul Ferré ha aprofitat al màxim el temps per a anar modelant un 2020, que dit sigui de pas, serà molt diferent del plantejament de principis d’any. El pilot andorrà va iniciar l’esdeveniment de presentació de la nova temporada agraint l’ajuda rebuda per part dels patrocinadors que, malgrat els moments complicats que s’estan vivint, continuen confiant en ell i el seu equip.

Ferré, que continuarà comptant amb el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, iniciarà la temporada competint en la 37ème Course de Côte de Font Romeu aquest cap de setmana estrenant a més la seva condició de pilot oficial de la marca Speed Car.

També forma part del seu projecte per al 2020, la seva participació en totes les pujades que es disputin del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM). Fins a aquest moment són quatre les proves previstes per a aquest certamen, en concret: 19/20-9, Pujada a Alcover, 17/18-10, Pujada Ullasrtrell, 7/8-11 Pujada Sant Feliu, 28/29-11, Pujada Les Ventoses.

El pilot de la Massana, confirmava d’aquesta manera la seva presència en un certamen en el qual l’any passat ja va ser un dels grans protagonistes: “De moment són quatre proves però, encara hi ha la possibilitat d’incloure la de Sant Mateu de Bages en el calendari final. El meu objectiu és sortir a totes des de la primera a Alcover, no penso a passar per un període d’adaptació a la nova mecànica. Així doncs, la meva idea és sortir pensant en els triomfs parcials i aconseguir el títol entre els CM al final d’any”.

A l’inici del 2020, Ferré també tenia al cap intentar participar en algunes proves de campionats de major entitat. Els diferents canvis en els respectius calendaris l’han obligat a aparcar el projecte uns mesos. Aquest era el seu comentari sobre aquest tema: “Sobretot l’anul·lació de l’europeu i les poques proves que van quedant en l’espanyol (CEM) m’han fet oblidar el projecte. M’hauria agradat participar en proves del nivell del Mont-Doré, però aquesta temporada només és vàlid per al Campionat de França, mentre que en el CEM, queda només una prova i es disputa molt lluny d’Andorra. Anar a Estepona per a fer un test ho hem descartat”.

La ment de Raul Ferré va més enllà del 2020 i ja està valorant alguna opció per al 2021: “No hi ha dubte que, amb més temps i la possibilitat de tenir més patrocinadors, el CEM és un certamen que m’agradaria concretar la pròxima temporada. A més, repeteixo, que estar en la línia de sortida del Mont-Doré, amb tots els rivals de l’europeu és una possibilitat molt atractiva”.

Tot i els bons desitjos del jove piloto andorrà, en aquest moment el que té 100% assegurat, almenys això sembla, és la presència en la particular prova de Font Romeu que, enguany, es disputarà per partida doble els dies 1 i 2 d’agost.