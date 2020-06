No ens protegim prou

S’han desenvolupat centenars de sistemes per a protegir els nostres dispositius tecnològics i posar fora de perill la nostra informació personal en la xarxa. Amb tot, després de tant de temps, ha quedat demostrat que les millors tècniques per a evitar-se problemes en el món virtual són dos: la sensatesa i tenir una bona contrasenya.

La primera depèn del factor humà, i malgrat que la segona, en cert grau, també ho fa, existeixen protocols que ens poden ajudar a estar protegits.

En aquest sentit resulta interessant el recent informe que ha publicat la signatura de ciberseguretat Kaspersky en el qual conclou que el 82% dels espanyols inventa les seves contrasenyes en lloc de generar-les amb eines de ciberseguretat que les creen.

Certament, aquesta opció no és coneguda i no sempre és fàcil d’instal·lar, doncs a molts usuaris els sembla que tenir contrasenyes amb caràcters estranys fa que sigui impossible recordar-la en el futur. No en va, menys de la meitat dels espanyols recorda totes les seves contrasenyes.

El que resulta més impactant de l’informe és el fet que el 60% desconegui com comprovar si hi ha informació personal seva filtrada en la xarxa. És preocupant perquè el mateix estudi revela que el 34% dels consumidors ha vist com les seves credencials quedaven exposades després d’una filtració

Per Tecnonews