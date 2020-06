Com treure taques de pintura de la roba

Algunes vegades es fa difícil treure les taques de pintura acrílica de la roba perquè no sabem com netejar-les i deixem que es perdin les peces. En aquest article t’expliquem els passos necessaris per a recuperar la teva roba seguint uns punts bastant senzills.

Pas 1: Si la taca està ja seca, el primer que hauràs de fer és raspar-la amb un ganivet, sempre fent-ho delicadament per a no trencar la peça. També pots usar una cullera o un altre objecte similar.

Pas 2: A continuació barreja una culleradeta de sal amb vinagre blanc i un rajolí d’amoníac.

Pas 3: Humiteja un raspall de dents en la mescla i frega sobre la taca diverses vegades. Això el que farà és ajudar a remoure la taca.

Pas 4: Després submergeix la peça en aigua calenta i deixa-la en remull durant tota la nit.

Pas 5: Per a acabar, renta la peça com fas normalment ja sigui en la rentadora o a mà, agregant suavitzant per a eliminar l’olor de vinagre i amoníac i deixar una olor agradable

Per tuhogar.com