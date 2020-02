Actualment no disposen de dades fiables sobre el nombre de persones amb discapacitat auditiva, si bé calculen que les que pateixen discapacitat visual serien unes vint. L’associació neix per promoure l’autonomia dels discapacitats auditius i visuals.

De moment ja ha obtingut la promesa que la prova genètica per detectar la possibilitat que els fills heretin les mateixes discapacitats que els pares sigui gratuïta. Va ser durant la reunió que van mantenir al febrer amb els ministres d’Afers Socials i Salut.

La situació actual del col·lectiu a Andorra no és dolenta, però sí millorable. “Hi ha coses a fer encara. Anem amb una mica de retard respecte a l’entorn, però últimament s’estan fent grans coses per la discapacitat. Creiem que per a la nostra, des que nosaltres hi som, podrem ajudar perquè en el camp de l’audició i la visió es vagi també endavant”, diu el president, Marc Latrorre.

Entre d’altres demandes, es vol que la CASS revisi el reemborsament dels aparells auditius, ja que actualment tan sols cobreix models bàsics i un cada quatre anys. Són propostes que volen traslladar a curt termini al Govern.