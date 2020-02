Pere López ha defensat en les reserves d’esmena al projecte de llei de pressupost d’aquest 2020 que es destinin els 11,4 milions previstos per a l’heliport a altres objectius com el servei de Salut Mental, el museu i l’arxiu nacionals, la desviació de la Massana i la fase 2 del vial de Sant Julià de Lòria. Creu que el desviament de la Massana ja no pot esperar més i cal destinar-hi partida pressupostària. “Creiem i volem potenciar el sector turístic i el sector comercial a la Massana i creiem que l’excés de trànsit en aquella parròquia és avui en dia un veritable problema”, insistia el president del grup parlamentari socialdemòcrata.



Els grups que donen suport al Govern i el mateix ministre de Finances han replicat que ara mateix hi ha altres prioritats. “Hi ha una esmena que clarament no toca, perquè no hi ha els convenis, no tenim els diners per fer-ho i perquè ara per ara hi ha altres prioritats, com la principal entrada al país”, assegurava el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit.



Els consellers de Terceravia+Unió Laurediana+Independents s’han abstingut.

Totes les reserves d’esmena socialdemòcrata s’han tombat. Entre elles les que demanaven destinar més diners a Estadística per disposar de més dades que permetin més eficiència en la gestió pública; per destinar part dels diners pressupostats per a pavimentació a despeses per a millores d’accessibilitat. O la reducció dels dividends d’Andorra Telecom que es traspassen al Govern, el PS demanava reduir els 27 milions previstos a 12.