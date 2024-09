Natació: Lliurament de premis i reconeixement de mèrits de la temporada 2023-2024 sense representació institucional

La natació andorrana disposa d’una bona base per al futur (FAN)

Per segon any consecutiu la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, ha acollit la cerimònia de lliurament de premis i reconeixement de mèrits de la temporada 2023-2024 amb la Copa d’Andorra de natació, natació artística i màsters, celebrada aquest dijous, 19 de setembre. Una gala que ha comptat amb l’assistència de Maria Suárez i Meritxell Roca d’Andbank, patrocinador principal de la Federació Andorrana de Natació (FAN); i Enric Borrellas i Jessica Díaz de KONE, patrocinador oficial; que han estat acompanyats de familiars, esportistes, entrenadors, representants de tots els clubs del país, col·laboradors i membres de la junta de la FAN. No hi ha hagut representació institucional.

Inicialment concebuda per a guardonar i fer reconeixement al rendiment esportiu dels nedadors que participen dels campionats i lligues disputades en territori andorrà, els darrers anys la ‘Copa d’Andorra’ ha esdevingut en una fita que celebra els mèrits assolits, sense distinció de lloc, de tots els esportistes aquàtics de totes les disciplines durant cada temporada regular. El balanç de la temporada 2023-2024 confirma el bon moment de la natació, quant a rendiment per disciplina, quantitat total d’atletes amb resultats destacats, mèrits individuals, resultats col·lectius per grup d’edat i disciplina; i qualitat de les marques. En més de trenta anys de natació federada a Andorra, mai no s’havia viscut una temporada semblant.





Els mèrits dels nedadors

Entre els mèrits, sobresurten els 52 rècords d’Andorra batuts en natació, amb un recompte individual on destaquen el júnior Biel Cuen amb 12 rècords nacionals (1 de 16 anys, 9 de 17 anys i 2 en categoria absoluta); l’absolut Patrick Pelegrina amb 9; l’absolut Sub-20, Kevin Teixeira amb 7; la nedadora Alexandra Mejia: 6 (4 de 17 anys i 2 Absoluta); l’aleví Ramon Montoto: 5; l’absolut Bernat Lomero: 4; Nàdia Tudó: 3 i l’infantil, Max Suárez: 3. Completen el recompte de temporada l’aleví Marc Montraveta i l’absolut Tomàs Lomero i el recuperat i també absolut Aleix Ferriz, tots tres amb un rècord cadascú.





Les marques

Pel que fa a la qualitat de les marques, aquesta temporada els andorrans van aconseguir proves de més de 750 punts AQUA, en almenys 7 ocasions: Kevin Teixeira: 2; Bernat Lomero: 2; Patrick Pelegrina: 3 i el júnior Biel Cuen: 1. En la teoria, aspirar als 750 punts situaria a un volum més gran de nedadors andorrans entre els 16 primers (finals A o B) als campionats d’Espanya, França o Alemanya. L’objectiu de la direcció tècnica de natació, és que un nombre cada cop més gran de nedadors absoluts, de manera progressiva, s’apropin i signin proves dins, o a prop, de l’estàndard ‘World Aquatics dels 800 punts.





Patrick Pelegrina

Patrick Pelegrina finalitza la seva millor temporada en categoria absoluta, amb 9 rècords nacionals, un subcampionat d’Espanya (hivern), una 4a plaça d’Espanya (estiu) i una aportació real en un rècord d’Espanya de clubs en el relleu 4×100 m estils mixts del campionat d’Espanya d’estiu. A més a més, s’ha classificat 21è en el Campionat d’Europa de piscina curta d’Otopeni celebrat el desembre de 2023. La majoria dels resultats destacats de Patrick han estat durant el primer cicle de la temporada 2023-2024.





Kevin Teixeira

Kevin Teixeira ha tret profit al primer any de residència a l’”Stade Nautique d’Antibes”, i primer any de beca World Aquatics. Ha signat una 11a plaça europea a Viena a la seva segona prova oficial en aigües obertes. L’andorrà Sub-20 ha fet una dràstica progressió entre l’inici i el final de la temporada amb un canvi físic i psicològic notable. També ha fet seus i ha millorat tots els rècords Absoluts de les proves de fons (400, 800 i 1500 m) masculí.





El grup aleví

Quant als grups d’edat de natació, els integrants del grup aleví es van classificar 10ns al Campionat de Catalunya d’hivern i 11ns al d’estiu. El mateix grup aleví també es va classificar 1r del grup B de Copa Catalana Base i 11ns de la general. Cal aclarir, que per a superar la desena posició s’ha d’incrementar la massa social de competidors andorrans, un aspecte al qual el projecte ‘Nedar és vida’ i la implementació immediata de l’esport estudi podrien fer una especial contribució. Entre els deu primers clubs de lliga catalana, es troben: el CN Sabadell, el CN Granollers, el CN Sant Andreu, el CN Mataró, el CN Barcelona o el CE Mediterrani. Clubs amb una massa social superior als 12 nedadors que habitualment conformen la delegació andorrana.

La classificació en els campionats de primera edat, es determina per un sistema de puntuació que considera la qualitat de les marques individuals, dels nedadors que participen de les jornades de lliga catalana i el nombre de competidors de cada club. Amb un impuls en la progressió individual durant cada jornada de lliga catalana, la natació andorrana tindria a l’abast l’increment del nombre de llicències i podria millorar el lloc de classificació a mig termini.

L’augment dels competidors en categoria aleví, representa l’oportunitat d’incrementar el nombre d’atletes de categoria mundial o europea als grups d’edat superior. El confort que aportarà la ‘natació estudi’ hauria de fer tàndem amb el programa ‘Nedar és vida’ per a lluitar contra la deserció, l’esgotament físic de l’atleta (i les seves famílies) i per a potenciar els resultats esportius. El programa ‘Nedar és vida’ s’engega amb la temporada 2024-2025.

Pel que fa a la classificació general de la natació a la Copa d’Andorra 2023-2024, els primers llocs en categoria Absoluta han estat per a: Yann Lecoq (2003) i Laura Santañes (2005) del CN Encamp; en Júnior: Pol Font (2009) del CN Serradells i Montse Pubill (2006) del CN Serradells; en Infantil: Biel Cuen (2007) del CLESER i Ana López (2009) del CN Serradells; en Aleví: Enzo Palau (2011) i Isona Cuen (2011) del CLESER; en Benjamí: Cosme Carrillo (2013) del C.N. Serradells i Ares Finestres (2013) del CN Serradells; i en Prebenjamí: Oriol Sampietro (2015) del CLESER i Beatriz Faceira (2015) del CN Serradells. Finalment, el Club Natació Serradells (CN Serradells) ha estat el més destacat en el rendiment per equips.





Natació artística

Pel que toca als resultats de temporada de la natació artística, destaca la progressió i lloc de classificació en el ‘Campionat d’Espanya d’estiu, júnior-absolut’, de les nedadores preseleccionades per Andorra 2025: Zoe Palau i Jasmine Serrano que, contra tot pronòstic d’inici de temporada, van disputar la final i es van classificar 14es entre 34 equips. En general, durant la temporada la natació artística va marcar una accentuada línia de progressió, visibilitzada a partir del Campionat de Rutines d’Andorra, on Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt van materialitzar les aspiracions de l’equip tècnic amb una solvent execució i puntuacions finals per sobre de tota previsió. Neus Gustavsson, ha estat la sincronista reserva del duet Casas-Van Den Eerenbeemt durant tota la temporada, és la cinquena preseleccionada i s’entrena amb la mateixa intensitat i objectius que la resta del grup.

La natació artística andorrana, agermanada amb l’escola espanyola de la disciplina, gaudeix d’un lloc preferent i l’empatia professional d’una de les escoles més importants d’artística del món. Un agermanament que apuntala el creixement de la disciplina, amb tècnics i atletes que visiten o s’entrenen sovint a Andorra i que han teixit relacions i bona entesa amb la direcció tècnica de la natació artística nacional.

Els equips tècnics de natació artística espanyols van formar part d’almenys 5 equips finalistes del torneig olímpic a París 2024. (Xina, EUA, Austràlia, Israel i Espanya) i Alba Cabello de l’”Acadèmia Blume”, va formar part de l’equip Austràlia. Cabello ha fet un clínic per a entrenadores i atletes de natació artística, un entrenament especial per a les preseleccionades Andorra 2025 i ha actuat com a ‘controladora tècnica’ durant el campionat de Rutines d’Andorra, accions impulsades i coordinades per la direcció tècnica, que van enfortir el treball dels clubs i l’entrenadora de l’equip nacional, Estel Ferreras.

Van Den Eerenbeemt (2009) i Casas (2009) van fer el seu debut oficial com a internacionals a l’Europeu d’Atenes; Isabel Montoro, Clara Galí i Max Suárez, van fer el mateix en natació, amb el seu debut a la ‘COMEN Cup’ de Xipre.





El suport d’Andbank

Sense amagar que encara falta feina a fer, la Federació Andorrana de Natació (FAN) destaca que una aportació econòmica extraordinària del patrocinador Andbank ha estat fonamental per a afrontar objectius més ambiciosos i fer un salt qualitatiu en el balanç final de temporada. L’actuació impulsada per la direcció tècnica d’artística, ha comptat amb el consens d’entrenadors, famílies i clubs d’artística del país. Els resultats s’han beneficiat d’un significatiu increment d’hores d’entrenament de les atletes.





Copa d’Andorra de natació artística

Quant a la classificació de Copa d’Andorra de natació artística, el primer lloc en categoria Júnior, ha estat per Jasmine Serrano Steksova (2008) del CNS Serradells; en Infantil: Mariona Casas Montejo (2009) del CNS Serradells; en Aleví B: Mireia Alonso Calvis (2013) de LAUesport; en Aleví A: Maria Aso (2012) del CNS Serradells; en Escola Infantil: Iraia Vicente Somoza (2009) de LAUesport i en Escola Aleví: Sara Abdel·lah (2012) de LAUesport. El Club Natació Sincronitzada Serradells (CNS Serradells) ha estat l’equip més destacat en el balanç col·lectiu.





Concentracions esportives

D’una altra banda, durant la temporada 2023-2024, es van fer 3 concentracions esportives. En natació, el grup de preseleccionats Andorra 2025 es va desplaçar una setmana a Rio Major, Portugal per a fer una estada esportiva i el mateix grup va competir a Alemanya com equip nacional d’Andorra en un torneig de classificació olímpica celebrat a la ciutat de Berlín. La Natació Artística va fer una concentració tècnico-esportiva a la ciutat de Tarragona.





La importància dels clínics i les xerrades tècniques

Finalment, s’ha de posar en valor l’efectivitat sobre els resultats esportius dels clínics i xerrades tècniques impartides sobre l’estil braça per José Bonal, prestigiós entrenador espanyol en natació i l’exolímpic Jordi Jou, cap d’entrenadors del CN Sant Andreu que també va fer una específica adreçada a entrenadors i centrada en el treball i progressió amb els grups d’edat. La doble medallista olímpica, Alba Cabello, ha fet una jornada tècnica per a atletes i entrenadors de natació artística.